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Lunes 31 de agosto de 2026

Reportan abatido al “R5”, jefe de sicarios de Cárteles Unidos en Michoacán

Michoacán.- Luis Enrique Barragán Chávez, alias “R5”, identificado como jefe de sicarios del Cártel de Los Reyes, facción de Cárteles Unidos, habría sido abatido durante un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales en Michoacán, de acuerdo con reportes preliminares.

Fuentes estatales señalaron que Barragán Chávez murió durante el despliegue de seguridad; sin embargo, hasta el momento se mantiene pendiente la confirmación oficial por parte de las autoridades federales.

El gobernador de Michoacán, Alfonso Ramírez Bedolla, confirmó que se llevó a cabo un importante operativo en la región de Los Reyes, cercana a los límites con Jalisco, con participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Guardia Civil.

El mandatario indicó que las autoridades se encontraban a la espera de información oficial sobre un enfrentamiento registrado durante las acciones.

El operativo ocurre aproximadamente un mes después de la detención de Alfonso Fernández Magallón, “Poncho La Quiruingua”, señalado como líder del Cártel de Los Reyes y relacionado por autoridades con Juan José Farías Álvarez, “El Abuelo”, presunto dirigente del Cártel de Tepalcatepec.

Barragán Chávez era buscado por autoridades de Estados Unidos, que desde agosto de 2025 ofrecían una recompensa de hasta 3 millones de dólares por información que permitiera su captura.

De acuerdo con investigaciones estadounidenses citadas en los reportes, el “R5” habría participado en operaciones de tráfico de metanfetamina, cocaína y fentanilo hacia Estados Unidos y posteriormente utilizado parte de las ganancias para financiar las operaciones armadas de Cárteles Unidos en Michoacán.

Las autoridades estadounidenses lo señalaban además como uno de los principales operadores militares de la organización y como responsable de coordinar acciones armadas en la disputa territorial contra el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Hasta el momento, las autoridades federales mexicanas no han confirmado oficialmente la muerte del “R5”, por lo que se espera información sobre el resultado definitivo del operativo.

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