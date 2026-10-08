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Jueves 8 de octubre de 2026

Reportan ausencia de adolescente y posible intento de extorsión telefónica

Elementos de la Policía Municipal atendieron un reporte en el cruce de las calles 9a y San Marcos, relacionado con la ausencia de un adolescente de 14 años de edad.

La madre del menor informó a los agentes que había recibido llamadas intimidatorias de personas desconocidas, quienes aseguraban tener al adolescente secuestrado y le exigían realizar depósitos de dinero a cambio de su supuesta liberación.

Ante la posibilidad de que se tratara de un intento de extorsión, los policías orientaron a la mujer para que presentara la denuncia correspondiente ante la autoridad competente.

De manera paralela, se inició la búsqueda del adolescente para tratar de localizarlo y confirmar su estado.

Las autoridades mantienen el seguimiento del caso para esclarecer lo ocurrido.

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