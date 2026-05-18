Reportan balaceras y bloqueos en la Meseta Purépecha, Michoacán tras ataque a policías comunitarios

Lunes 18 de mayo de 2026

Habitantes del municipio de Charapan, en el estado de Michoacán, reportaron a través de redes sociales diversos enfrentamientos armados y bloqueos carreteros en la zona serrana de la Meseta Purépecha, lo que ha generado alarma entre la población.

Los hechos violentos ocurrieron luego de que, durante la noche previa, dos policías comunitarios del municipio de Nahuatzen —conocidos como kuarichas— fueran asesinados por un grupo de hombres armados mientras se encontraban en una barricada de vigilancia.

Ante la situación, el Gobierno Municipal de Charapan informó que mantiene coordinación con la Policía Estatal y fuerzas federales para atender la emergencia y reforzar la seguridad en la región.

En un mensaje dirigido a la población, autoridades locales hicieron un llamado a la calma a los habitantes del municipio y de la comunidad de Cocucho, señalando que existe colaboración interinstitucional para preservar la estabilidad y la seguridad.

De acuerdo con reportes del Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia de Michoacán (C5), se registraron al menos dos bloqueos carreteros: uno sobre la vía Carapan–Cocucho, a la altura de la comunidad de “El Coyote”, y otro en la carretera San Juan Tumbio–Carapan, cerca de Sevina.

Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente si existen personas lesionadas o fallecidas a consecuencia de los enfrentamientos o bloqueos.

Las autoridades municipales informaron que se mantiene un operativo interinstitucional con corporaciones de los tres niveles de gobierno, con el objetivo de reforzar la presencia de seguridad y prevenir nuevos hechos violentos en la zona.

Estos hechos se suman a una serie de tensiones recientes en comunidades indígenas de la región, luego de que la semana pasada habitantes de San Francisco Acahuén, en el municipio de Chilchota, realizaron bloqueos y protestas tras el asesinato de dos integrantes de su comunidad.