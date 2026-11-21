Sábado 21 de noviembre de 2026

Guasave, Sinaloa.— La noche del viernes 20 de noviembre trascendió la presunta captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, identificado como líder del Cártel de Guasave y considerado uno de los diez fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos.

De acuerdo con reportes periodísticos y versiones difundidas en redes sociales, la detención habría ocurrido durante un operativo de fuerzas federales que desencadenó intensos enfrentamientos armados, persecuciones, bloqueos carreteros e incendios de vehículos en distintos puntos del norte de Sinaloa.

La movilización provocó momentos de tensión entre la población, mientras helicópteros militares sobrevolaban la región y elementos de seguridad desplegaban operativos terrestres para enfrentar a grupos armados.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó una agresión contra personal federal en Guasave y solicitó a los habitantes permanecer resguardados y evitar las zonas de riesgo. La violencia también obligó a suspender un partido de béisbol en el estadio de los Algodoneros.

Meza Flores era uno de los principales objetivos de las autoridades estadounidenses, que ofrecían una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que permitiera su captura.

En febrero de 2025, el FBI lo incorporó a su lista de los diez fugitivos más buscados, debido a acusaciones relacionadas con el tráfico internacional de cocaína, heroína, metanfetaminas y otras sustancias ilícitas, además de delitos vinculados con armas de fuego.

El presunto narcotraficante mantiene antecedentes de vinculación con la organización de los Beltrán Leyva y es considerado una figura relevante dentro de las estructuras criminales que operan en el noroeste de México.

Aunque algunos medios nacionales dan por realizada su captura, reportes locales señalan que las autoridades federales continuaban realizando pruebas para corroborar la identidad de las personas detenidas.