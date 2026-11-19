Jueves 19 de noviembre de 2026

Usuarios del nuevo MacBook Pro de Apple han reportado dolores de cabeza, mareos y fatiga visual después de utilizar el equipo durante periodos cortos, molestias que podrían estar relacionadas con el sistema de regulación de brillo de su pantalla Tandem OLED.

De acuerdo con pruebas realizadas por el portal especializado Notebookcheck, la pantalla presenta un parpadeo de 240 Hz generado por la tecnología conocida como modulación por ancho de pulso (PWM), utilizada para controlar la luminosidad.

Aunque este parpadeo suele ser imperceptible, algunas personas presentan mayor sensibilidad a las fluctuaciones de luz, lo que podría provocar incomodidad durante el uso prolongado del dispositivo.

Usuarios reportan molestias desde los 30 minutos

Según las mediciones citadas, el parpadeo aparece cuando el brillo de la pantalla se encuentra por debajo del 99 por ciento, con variaciones de luminosidad que podrían contribuir a la fatiga ocular.

Algunos propietarios aseguran que comienzan a experimentar dolores de cabeza después de apenas 30 minutos de uso.

Además, una encuesta realizada en los foros de MacRumors indica que aproximadamente uno de cada tres participantes manifestó percibir problemas relacionados con el parpadeo.

Sin embargo, estos testimonios no demuestran que todos los equipos provoquen síntomas ni establecen una relación causal definitiva entre el PWM y las molestias reportadas.

¿Existe alguna solución?

Hasta el momento, la información publicada no identifica una actualización de software o configuración que elimine por completo el parpadeo señalado.

Como alternativa, se menciona el uso de versiones con pantalla Mini-LED, cuya frecuencia PWM reportada alcanza los 14 mil 880 Hz, considerablemente superior a los 240 Hz del panel OLED.

Esta diferencia podría reducir la percepción del parpadeo en determinados usuarios, aunque tampoco garantiza la ausencia de molestias.

El caso ha generado dudas sobre la comodidad visual de las nuevas pantallas OLED, especialmente entre profesionales que utilizan sus computadoras durante largas jornadas.