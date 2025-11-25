Reportan enfrentamientos armados en Guachochi durante la noche y madrugada

Martes 25 de noviembre de 2025

Guachochi, Chih.— Ciudadanos de Guachochi reportaron la noche del lunes y madrugada de este martes enfrentamientos armados con fusiles de alto calibre en diversas zonas de la localidad.

A través de redes sociales, usuarios compartieron videos en los que se escuchan las detonaciones de arma de fuego. Según versiones preliminares, pobladores observaron a sujetos armados a bordo de varios vehículos, así como la presencia y movilización de elementos del Ejército Mexicano.

Se apunta a que se trató de un enfrentamiento entre efectivos militares y presuntos sicarios. Las imágenes difundidas permiten únicamente escuchar los disparos durante varios minutos, que ocurrieron en áreas de la Sierra Tarahumara.

Tras los hechos, comenzaron a circular mensajes entre la población local exhortando a mantenerse resguardados en sus hogares y evitar salir hasta que se confirme la seguridad en la zona.