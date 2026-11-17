Martes 17 de noviembre de 2026

Usuarios de Apple en distintos países reportaron fallas en varios servicios digitales de la compañía, principalmente problemas para iniciar sesión en iCloud, acceder a la App Store y utilizar plataformas de pago y soporte técnico.

De acuerdo con Downdetector, sitio especializado en monitorear interrupciones de servicios digitales, alrededor del mediodía se registraban 297 reportes en Estados Unidos y 29 en México.

Entre los servicios afectados se encuentran iCloud, Apple Pay, App Store, Apple Music, Apple Support, Apple Business Manager, Apple Store, Apple Card y la función Iniciar sesión con Apple.

La página oficial de estado de servicios de Apple también señalaba problemas con las cuentas de iCloud y la contratación de AppleCare desde dispositivos móviles.

Algunos usuarios denunciaron cierres de sesión inesperados, dificultades para recuperar el acceso a sus cuentas e inconvenientes para activar nuevos dispositivos iPhone.

Hasta el momento del reporte, Apple no había ofrecido una explicación sobre las causas de las interrupciones ni informado cuándo quedarían completamente restablecidos los servicios.

Las fallas se presentan en medio de una serie de incidentes tecnológicos registrados durante los últimos días, incluidos problemas en plataformas de Microsoft, servicios bancarios estadounidenses y ataques informáticos contra numerosos sitios web.

Por separado, también se reportaron ciberataques dirigidos a sitios de empresas internacionales, con intentos de robo de información financiera, criptomonedas e infección de dispositivos Apple. No se ha establecido una relación entre estos ataques y las fallas de los servicios de la compañía