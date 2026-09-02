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Miércoles 2 de septiembre de 2026

Reportan grave a Raúl Castro tras sufrir un derrame cerebral

La Habana, Cuba.- El expresidente cubano Raúl Castro, de 95 años, habría sido hospitalizado tras sufrir un accidente cerebrovascular, y reportes periodísticos señalan que su estado de salud sería crítico.

De acuerdo con la información difundida, el hermano del fallecido Fidel Castro permanece bajo atención médica; sin embargo, el Gobierno de Cuba no ha confirmado oficialmente su condición de salud.

También han circulado versiones sobre su posible fallecimiento, pero hasta el momento no existe confirmación oficial, por lo que dichas versiones deben considerarse únicamente como información no corroborada.

Raúl Castro presidió Cuba entre 2008 y 2018 y posteriormente continuó al frente del Partido Comunista hasta 2021.

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