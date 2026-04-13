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Lunes 13 de abril de 2026

Reportan incendio forestal activo en Balleza; presenta bajo nivel de control

Un incendio forestal se mantiene activo en el municipio de Balleza, al sur del estado de Chihuahua, donde es atendido por al menos 10 combatientes, de acuerdo con el reporte más reciente de la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

Según el Monitor de Incendios, con corte a las 21:32 horas del jueves, en el país se registraban 34 incendios activos y 15 liquidados. En Chihuahua, únicamente se reportó un incendio forestal activo, iniciado el pasado 12 de abril.

El siniestro se localiza en el Ejido El Caldillo y su anexo El Vergel (Toril), donde afecta una superficie preliminar de 1.5 hectáreas.

Hasta el último reporte, el incendio presentaba apenas un 5% de control y 0% de liquidación, lo que refleja que las labores de combate continúan en etapa inicial.

Autoridades mantienen el monitoreo constante en la zona, mientras brigadistas trabajan para contener el fuego y evitar su propagación.

Emite Protección Civil aviso preventivo por fuertes vientos y tolvaneras en el estado

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