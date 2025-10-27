Reportan la desaparición de dos hombres en Guachochi

Lunes 27 de octubre de 2025

Dos hombres fueron reportados como desaparecidos en el municipio de Guachochi desde el sábado pasado, según publicaciones en redes sociales y reportes ciudadanos. Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE) ha confirmado únicamente uno de los casos.

De acuerdo con la información oficial, la FGE mantiene una pesquisa activa por la desaparición de Víctor Eliel García Castillo, de 20 años de edad, quien fue visto por última vez el sábado 25 de octubre.

El joven vestía pantalón de mezclilla azul oscuro, tenis negros, playera tipo polo negra con líneas blancas y una gorra negra, según detalla el boletín de búsqueda emitido por las autoridades.

Segundo desaparecido sin denuncia formal

El segundo caso corresponde a Darío Sáenz, conocido como “Chato”, de quien no existe aún una denuncia formal ante la fiscalía, aunque familiares y amigos han difundido su desaparición en redes sociales.

De acuerdo con estos reportes, Sáenz habría sido visto por última vez alrededor de las 21:30 horas del sábado, cuando salió de su domicilio y ya no regresó.

Investigación en curso

La Fiscalía indicó que continúa recabando información para verificar la desaparición del segundo hombre y exhortó a la población a reportar cualquier dato que ayude a su localización a los números oficiales o a través de la plataforma “¿Has visto a…?” del Gobierno del Estado.

Guachochi, ubicado en la Sierra Tarahumara, ha sido escenario en los últimos meses de varios reportes de personas desaparecidas, lo que mantiene en alerta a las autoridades locales y a los colectivos de búsqueda de la región.