Reportan la muerte de “El Changuito Ántrax” en operativo federal en Culiacán

Lunes 22 de septiembre de 2025

Culiacán, Sinaloa, 21 de septiembre de 2025 — Medios locales reportaron este fin de semana la presunta muerte de Rafael Guadalupe Félix Núñez, alias “El Changuito Ántrax” o “Changuito 06”, identificado como líder del grupo criminal Los Ántrax, brazo armado del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con versiones preliminares, Félix Núñez falleció ahogado al intentar escapar de un operativo federal realizado el sábado en la sindicatura de Quilá, al sur del municipio de Culiacán. Según información difundida por medios como Grillonautas, el presunto líder criminal se habría lanzado a un río cercano en su intento de huida, pero murió al no saber nadar.

“Tras verse acorralado y no dejarse capturar por las fuerzas armadas, se metió al río y se ahogó, según versiones reportadas”, indicaron medios locales.

Aunque la información aún no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades federales o estatales, diversas fuentes periodísticas indican que la familia de Félix Núñez ya habría reconocido el cuerpo.

¿Quién era “El Changuito Ántrax”?

Rafael Guadalupe Félix Núñez era considerado uno de los miembros más cercanos y leales a Ismael “El Mayito Flaco” Zambada, hijo del líder histórico del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada.

Los Ántrax han sido señalados como un grupo clave en las operaciones del cártel, conocidos por su violencia, armamento y por fungir como escoltas y brazo armado de alto nivel dentro del grupo criminal.