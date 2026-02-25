Reportan muerte de presunto integrante del CJNG durante operativo en Tapalpa

Miércoles 25 de febrero de 2026

Durante el operativo militar desplegado contra Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, en Jalisco, fuentes extraoficiales reportaron el deceso de Rubén Guerrero Valadez, identificado como “El R1” o “El Láminas”.

De acuerdo con versiones ministeriales, Guerrero Valadez sería integrante de la facción “Los Guerreros” del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y habría sido abatido durante el despliegue realizado el pasado 22 de febrero de 2026 en el fraccionamiento Tapalpa Country Club, donde se desarrolló la intervención de fuerzas federales.

Las mismas fuentes señalaron que posteriormente fue sepultado en Tanhuato, Michoacán, región considerada zona de influencia histórica de su familia.

Según los reportes, era hijo de Heraclio Guerrero Martínez, alias “El Tío Lako”, señalado como operador con presencia en la franja limítrofe entre Jalisco y Michoacán, y primo de Adrián Alonso Guerrero Covarrubias, conocido como “El 08”. Dentro de la estructura criminal se le atribuía el mando del grupo armado “Fuerzas Especiales Mando R”, también referido como “Mando R”.

Las fuentes consultadas lo ubicaban como uno de los hombres cercanos al liderazgo regional del CJNG, con influencia operativa en el corredor Occidente–Bajío. En algunos reportes era mencionado como un posible relevo emergente dentro de la estructura armada de la facción “Los Guerreros”.

Hasta el momento, autoridades federales no han difundido una lista oficial completa de personas abatidas durante el operativo en Tapalpa.

Heraclio Guerrero Martínez, “El Tío Lako”, es originario de la localidad Tinaja de Vargas, en el municipio de Tanhuato, al poniente de Michoacán. Fue identificado como presunto líder de una célula denominada “Los Guerreros”, grupo considerado de élite dentro del CJNG para el control territorial en los límites entre Jalisco y Michoacán.

El nombre de Guerrero Martínez cobró notoriedad pública en septiembre de 2023, tras la celebración de una fiesta por los XV años de su hija, evento que incluyó juegos pirotécnicos y presentaciones de los cantantes Pancho Barraza, Julión Álvarez y Alfredo Olivas. De acuerdo con reportes, el festejo habría estado resguardado por hombres armados, lo que detonó labores de inteligencia por parte del Ejército, corporaciones estatales y autoridades ministeriales.

En búsquedas realizadas en plataformas digitales llegó a aparecer una propiedad identificada como “Casa del ‘Laco’ C.J.N.G.” en la zona de Tinaja de Vargas. La vivienda, ubicada hacia las milpas y una zona serrana con vista a la Autopista de Occidente Guadalajara–Atlacomulco, fue señalada como presunto domicilio vinculado al operador criminal.

Las investigaciones en torno al operativo en Tapalpa continúan, mientras autoridades mantienen presencia en la región.