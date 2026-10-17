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Sábado 17 de octubre de 2026

Reportan presunta detención de César Jáuregui en Chihuahua; esperan confirmación oficial

La mañana de este sábado 17 de octubre trascendió de manera preliminar la presunta detención del exfiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, en la ciudad de Chihuahua.

De acuerdo con un reporte publicado esta mañana por medios locales, el exfuncionario habría sido interceptado en el cruce del Periférico de la Juventud y avenida La Cantera. Hasta el momento, la información se mantiene como preliminar y no existe confirmación oficial por parte de la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado o alguna otra autoridad.

La versión surge en medio de la controversia relacionada con el operativo realizado en El Pinal, municipio de Morelos, caso por el cual Jáuregui ha comparecido previamente ante la FGR y que ha generado cuestionamientos sobre la posible participación de agentes extranjeros durante el despliegue.

En días recientes, la gobernadora Maru Campos confirmó públicamente que existen investigaciones relacionadas con ese operativo y señaló que durante la gestión de Jáuregui al frente de la Fiscalía hubo actuaciones realizadas “por la libre”. El propio exfiscal respondió defendiendo las decisiones tomadas durante su administración y aseguró que estaba dispuesto a asumir las responsabilidades que determinaran las autoridades.

Por ahora, no se ha informado oficialmente si existe una orden de aprehensión, qué autoridad habría realizado la detención ni cuáles serían los delitos que eventualmente se le imputarían.

Convocan a manifestación en apoyo a César Jáuregui en Ciudad Judicial

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