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Lunes 25 de mayo de 2026

Reportan presunta detención del boxeador Gilberto “Zurdo” Ramírez en Quintana Roo

El nombre del campeón mundial de boxeo Gilberto “Zurdo” Ramírez se convirtió en tendencia en redes sociales este lunes, luego de que diversos medios nacionales difundieran versiones sobre una presunta detención del pugilista mexicano en el estado de Quintana Roo.

De acuerdo con los reportes preliminares, el boxeador sinaloense habría sido asegurado por autoridades locales durante un operativo. Sin embargo, hasta el momento no existe información oficial que confirme los hechos, ni se han dado a conocer los motivos de la supuesta detención o su situación jurídica.

La noticia generó una amplia reacción entre aficionados al deporte y usuarios de redes sociales, quienes expresaron sorpresa ante los señalamientos relacionados con uno de los boxeadores mexicanos más reconocidos de la actualidad.

Hasta ahora, ni representantes del deportista ni autoridades estatales han emitido un posicionamiento oficial que permita esclarecer lo ocurrido, por lo que la información continúa siendo manejada de manera preliminar.

Gilberto Ramírez, originario de Mazatlán, Sinaloa, ha desarrollado una destacada trayectoria en el boxeo profesional, convirtiéndose en campeón mundial y consolidándose como una de las principales figuras mexicanas en los escenarios internacionales.

Se espera que en las próximas horas las autoridades o el equipo del pugilista emitan información oficial que permita conocer con precisión los hechos y confirmar o descartar las versiones difundidas.

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