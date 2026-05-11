Reportan presuntas negociaciones de Iván Archivaldo y Jesús Guzmán con autoridades de EU

Lunes 11 de mayo de 2026

Keegan Hamilton reveló en un reportaje publicado por el diario Los Angeles Times que Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar presuntamente mantienen negociaciones con autoridades de Estados Unidos para una posible entrega pactada.

De acuerdo con la publicación, ambos integrantes de “Los Chapitos” llevarían aproximadamente un año sosteniendo conversaciones con autoridades estadounidenses para definir los términos de una eventual entrega.

El reporte señala que una de las razones por las que no se habría concretado el acuerdo es que estarían observando el desarrollo de los procesos judiciales que enfrentan sus medios hermanos en territorio estadounidense antes de tomar una decisión final.

Iván Archivaldo y Jesús Alfredo han sido señalados en versiones periodísticas por su presunta relación con hechos ocurridos durante el proceso electoral de 2021 en Sinaloa, particularmente en torno a la campaña del hoy gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.

Además, el reporte retoma declaraciones previas de Ismael ’El Mayo’ Zambada, quien aseguró que Héctor Melesio Cuén Ojeda fue asesinado el mismo día en que presuntamente ocurrió su secuestro.

Hamilton también señaló que aún no existe certeza sobre si Iván Archivaldo, de 42 años, enfrentará cargos por el presunto secuestro de Zambada.

Según el reportaje, autoridades investigan si una aeronave vinculada a Iván Archivaldo habría sido utilizada para trasladar a Zambada hacia Estados Unidos.

Fuentes citadas por el medio estadounidense señalaron que Iván Archivaldo presuntamente habría coordinado el operativo, aunque hasta el momento no existe una postura oficial por parte de las autoridades estadounidenses ni de los señalados.