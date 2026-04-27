Reportan retiro de visa a gobernador de Sinaloa; no hay confirmación oficial

Lunes 27 de abril de 2026

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, habría perdido su visa estadounidense, de acuerdo con información difundida por el periodista Steve Fisher, del Los Angeles Times.

Según el reporte, la revocación del documento habría ocurrido desde 2025, aunque el hecho no se había hecho público hasta ahora. No obstante, hasta el momento no existe confirmación oficial por parte de autoridades estadounidenses o mexicanas sobre esta medida.

El señalamiento surge en un contexto de declaraciones del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, quien recientemente habló sobre una posible ofensiva anticorrupción con implicaciones para funcionarios públicos.

De acuerdo con la misma fuente, se desconocen las causas específicas del presunto retiro de la visa, ya que no han sido confirmadas por fuentes oficiales.