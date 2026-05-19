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Martes 19 de mayo de 2026

Reportan siete incendios forestales en Chihuahua; cuatro permanecen activos

La Comisión Nacional Forestal informó que actualmente se registran siete incendios forestales en el estado de Chihuahua, de los cuales cuatro continúan activos y tres ya fueron liquidados.

De acuerdo con el Monitor de Incendios Forestales de la Conafor, con corte a las 9:34 de la noche del lunes, en todo el país permanecían 54 incendios activos y 20 controlados o liquidados.

El incendio de mayor magnitud en Chihuahua se localiza en el Ejido Guachochi y anexos, en la comunidad de Tucheachui, municipio de Guachochi, donde se reporta una afectación preliminar de aproximadamente 100 hectáreas.

Este siniestro inició el pasado sábado y, según las autoridades forestales, presenta un avance del 90% en control y 50% en liquidación.

Los incendios ya liquidados se ubicaban en los municipios de Guachochi, Chihuahua y Guadalupe y Calvo.

En tanto, los otros incendios activos comenzaron el domingo y se encuentran distribuidos en dos puntos de Guadalupe y Calvo y uno más en Guachochi.

En conjunto, los cuatro incendios activos han afectado alrededor de 285 hectáreas de superficie forestal y son combatidos por 79 brigadistas y elementos especializados.

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