Reprueban controles de confianza más de 27 mil elementos de seguridad en México

Miércoles 21 de octubre de 2026

Ciudad de México.– Un total de 27 mil 598 policías, agentes ministeriales, custodios y elementos federales reprobaron los controles de confianza aplicados en México, de acuerdo con información del Centro Nacional de Certificación y Acreditación (CNCA).

El informe, con corte al 31 de agosto de 2026, establece que los resultados negativos representan el 5.4% de los 511 mil 88 integrantes evaluables de instituciones de seguridad pública, procuración de justicia y sistemas penitenciarios del país.

Del total de elementos que no aprobaron, 16 mil 461 pertenecen a instituciones estatales y municipales, mientras que 11 mil 137 corresponden a dependencias federales. En contraste, 462 mil 541 integrantes aprobaron las evaluaciones y 385 mil 12 mantenían resultados aprobatorios vigentes.

Uno de los datos que destaca corresponde a la Guardia Nacional, donde aproximadamente 11 mil elementos, equivalentes al 9% de sus 121 mil 770 integrantes evaluables, obtuvieron resultados negativos. Otro 8% se encontraba pendiente de resultado y 74% mantenía una aprobación vigente.

Entre las entidades con mayores porcentajes de reprobación se encuentra Guerrero, con 17% de sus 7 mil 803 integrantes evaluables; mientras que Michoacán reportó 12% de resultados negativos entre 12 mil 503 elementos y Jalisco 10% de un universo de 23 mil 533.

Los controles también detectaron porcentajes elevados entre personal de procuración de justicia y sistemas penitenciarios. En Tlaxcala, 25% del personal evaluable de procuración de justicia reprobó, mientras que entre custodios y trabajadores penitenciarios Sonora registró 32% de resultados negativos, Michoacán 26% y Guerrero 21%.

Además de los 27 mil 598 elementos que reprobaron, existían 15 mil 532 evaluaciones pendientes de resultado y 5 mil 417 integrantes pendientes de evaluación. En conjunto, estas categorías representan 48 mil 547 registros, equivalentes al 9.5% del universo nacional evaluable.

El reporte no precisa las causas específicas por las que los elementos reprobaron, cuántos fueron separados de sus cargos ni cuántos permanecieron en funciones después de obtener un resultado desfavorable. La información fue integrada a partir del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública y de los centros de Evaluación y Control de Confianza.