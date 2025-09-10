Rescata Giménez empate para el Tri ante Corea del Sur

Miércoles 10 de septiembre de 2025

Raúl Jiménez y Santiago Giménez rescataron a la Selección Mexicana con sus golazos, en el 2-2 contra Corea del Sur.

Corría el minuto 90’+4’ cuando el "Bebote" amagó al central del Bayern Múnich, Kim Min-jae, antes de ese zurdazo fenomenal, al ángulo superior derecho.

México no se rindió y tuvo su recompensa, pese a la dificultad del juego.

El Tricolor no fue superior a ninguno de los rivales asiáticos, aunque en este partido mostró mayor músculo que en el empate contra los japoneses.

Lo positivo es que en el eje de ataque Raúl Jiménez sigue encendido y con su gol ya llegó a 43 como seleccionado nacional, pero lo negativo es lo fácil que lastiman a México los rivales con calidad.

Porque antes de que Raúl marcara ese golazo al 22’ (un cabezazo al ángulo superior izquierdo) a pase de Rodrigo Huescas, Corea del Sur ya había inquietado en tres ocasiones al Tricolor.

Si los asiáticos no ganaban era en parte por la falta de contundencia de Oh Hyeon gyu, ese que en el segundo tiempo tendría su revancha.

El partido le costaba al central Juan José Sánchez Purata, pero también a Johan Vásquez, más aún al volante interior Marcel Ruiz, quien en ambos partidos estuvo muy lejos de la exhibición durante la Copa Oro.

Claro, estos equipos tienen individualidades distintas a las de los cuadros de la Concacaf.

México había equilibrado el juego gracias a una acción de otro partido. Corea del Sur tenía en la banca a su histórico Son Heung-min, ese que al 65’ cazó una pelota en el área y metió un fierrazo brutal; el portero Raúl Rangel ni vio pasar la pelota.

El técnico Javier Aguirre ya había modificado a su tridente de ataque, con Hirving Lozano y Germán Berterame por los costados y Raúl como centrodelantero. Alexis Vega, Diego Lainez y Santiago Giménez tuvieron la responsabilidad de inquietar a los surcoreanos.

Al 75’, Oh Hyeon gyu ahora sí pegó, al recibir un trazo largo al espacio y disparar cruzado, entre las piernas de Johan y lejos del alcance del "Tala" Rangel.

Al 89’, Santiago Giménez lanzó un zurdazo peligroso, pero el portero desvió a tiro de esquina.

México presionó en la recta final del partido y tuvo su recompensa en el cuarto minuto de reposición, con tanta insistencia del "Bebote" y ese golazo por el que el Tricolor obtuvo dos empates en esta Fecha FIFA.