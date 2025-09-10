Deportes

14.46°C

Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Miércoles 10 de septiembre de 2025

Rescata Giménez empate para el Tri ante Corea del Sur

Raúl Jiménez y Santiago Giménez rescataron a la Selección Mexicana con sus golazos, en el 2-2 contra Corea del Sur.

Corría el minuto 90’+4’ cuando el "Bebote" amagó al central del Bayern Múnich, Kim Min-jae, antes de ese zurdazo fenomenal, al ángulo superior derecho.

México no se rindió y tuvo su recompensa, pese a la dificultad del juego.

El Tricolor no fue superior a ninguno de los rivales asiáticos, aunque en este partido mostró mayor músculo que en el empate contra los japoneses.

Lo positivo es que en el eje de ataque Raúl Jiménez sigue encendido y con su gol ya llegó a 43 como seleccionado nacional, pero lo negativo es lo fácil que lastiman a México los rivales con calidad.

Porque antes de que Raúl marcara ese golazo al 22’ (un cabezazo al ángulo superior izquierdo) a pase de Rodrigo Huescas, Corea del Sur ya había inquietado en tres ocasiones al Tricolor.

Si los asiáticos no ganaban era en parte por la falta de contundencia de Oh Hyeon gyu, ese que en el segundo tiempo tendría su revancha.
Publicidad

El partido le costaba al central Juan José Sánchez Purata, pero también a Johan Vásquez, más aún al volante interior Marcel Ruiz, quien en ambos partidos estuvo muy lejos de la exhibición durante la Copa Oro.

Claro, estos equipos tienen individualidades distintas a las de los cuadros de la Concacaf.

México había equilibrado el juego gracias a una acción de otro partido. Corea del Sur tenía en la banca a su histórico Son Heung-min, ese que al 65’ cazó una pelota en el área y metió un fierrazo brutal; el portero Raúl Rangel ni vio pasar la pelota.

El técnico Javier Aguirre ya había modificado a su tridente de ataque, con Hirving Lozano y Germán Berterame por los costados y Raúl como centrodelantero. Alexis Vega, Diego Lainez y Santiago Giménez tuvieron la responsabilidad de inquietar a los surcoreanos.

Al 75’, Oh Hyeon gyu ahora sí pegó, al recibir un trazo largo al espacio y disparar cruzado, entre las piernas de Johan y lejos del alcance del "Tala" Rangel.

Al 89’, Santiago Giménez lanzó un zurdazo peligroso, pero el portero desvió a tiro de esquina.
México presionó en la recta final del partido y tuvo su recompensa en el cuarto minuto de reposición, con tanta insistencia del "Bebote" y ese golazo por el que el Tricolor obtuvo dos empates en esta Fecha FIFA.

México otorgará beneficios fiscales a participantes del Mundial 2026

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Alumna de Secundaria Técnica 52 en Delicias ataca a madre de familia con arma punzocortante

Detienen en Ojinaga a 11 integrantes del grupo delictivo La Línea en operativo conjunto

Invitan a disfrutar funciones gratuitas en el Cine del Rejón durante septiembre

Presenta posicionamiento Regidora Joni Barajas sobre la dignidad y derechos de las mujeres indígenas en conmemoración del Día Mundial de la Mujer Indígena
Lamenta Isela Martinez daños en el Palacio Municipal por manifestaciones
Regidora Lupita Borruel presenta posicionamiento en Cabildo por el Día Mundial de la Prevención del Suicidio
Reafirma Síndica compromiso de vigilancia en Proceso Competitivo para crédito municipal
CJNG tejió red de complicidad para importar huachicol y fentanilo a través de aduanas
Aumentan robos a casa habitación en el fraccionamiento Los Álamos, Aldama
Cancelan El Komander y Tito Double P presentaciones en Expogan 2025 por riesgo de sanciones
Avanza construcción de la Comandancia Oriente en Chihuahua

Municipios

Más Noticias

Muere en extrañas circunstancias otro mando naval; suman dos en dos días
Invitan a disfrutar funciones gratuitas en el Cine del Rejón durante septiembre
El Poder Judicial de la Federación recibe aumento presupuestal en el Paquete Económico 2026