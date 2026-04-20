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Lunes 20 de abril de 2026

Rescatan 700 cajas de archivo histórico de la Fundidora de Ávalos en Chihuahua

El Archivo General del Estado de Chihuahua llevó a cabo el rescate de 700 cajas con documentación histórica perteneciente a la Fundidora de Ávalos, como parte de un convenio de donación firmado en 2025 con representantes de la comunidad.

El material fue localizado en condiciones de abandono en inmuebles de la antigua colonia Americana, por lo que especialistas realizaron labores de limpieza, estabilización y traslado para evitar su deterioro y pérdida.

Entre los documentos recuperados se encuentran expedientes médicos, planos, bitácoras y registros relacionados con el funcionamiento operativo, técnico y social de la planta, los cuales serán sometidos a procesos de organización, descripción y conservación.

El acervo representa una parte significativa de la memoria histórica de esta zona de Chihuahua, que en 1908 fue un importante polo industrial y que con el paso del tiempo quedó en el abandono.

Autoridades destacaron que este rescate permitirá preservar información clave sobre el desarrollo industrial y social de la región, además de fortalecer el patrimonio documental del estado.

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