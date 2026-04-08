Rescatan con vida a un segundo minero atrapado en la mina Santa Fe en Sinaloa

Miércoles 8 de abril de 2026

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó el rescate con vida de un segundo trabajador que permanecía atrapado tras el derrumbe ocurrido en la mina Santa Fe, en El Rosario, Sinaloa. El minero fue identificado como Francisco Zapata Nájera.

En un comunicado conjunto con las secretarías de la Defensa, Marina y el Gobierno de Sinaloa, la CNPC detalló que el hallazgo ocurrió a las 13:50 horas de este martes 7 de abril, luego de más de 312 horas de labores ininterrumpidas. Zapata Nájera, de 42 años y originario de Papasquiaro, Durango, fue localizado dentro de los túneles, aunque hasta el momento no se ha dado a conocer su estado de salud tras pasar 13 días bajo tierra.

El derrumbe, registrado el pasado 25 de marzo, dejó atrapados a cuatro trabajadores. El primero de ellos, José Alejandro Cástulo Colín, fue rescatado con vida el 30 de marzo, tras más de 100 horas de maniobras. Cástulo Colín, de 44 años y originario de Angangueo, Michoacán, fue trasladado en helicóptero al Hospital General de Mazatlán para recibir atención médica.

Las labores de rescate continúan en la zona. El domingo pasado, la CNPC informó que 353 personas participan en los trabajos, que han incluido estabilización de túneles y bombeo de agua acumulada. Entre los avances, destacaron la instalación de una bomba de 25 HP en la denominada “zona cero”, puesta en operación a las 23:50 horas del sábado. Con ello, el nivel del agua disminuyó dos metros, lo que equivale al desalojo de aproximadamente 12 mil 600 litros.

Las autoridades mantienen los esfuerzos para localizar a los dos trabajadores que aún permanecen atrapados.