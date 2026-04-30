Reserva Federal mantiene tasas sin cambios en medio de división interna y presión inflacionaria

Jueves 30 de abril de 2026

La Reserva Federal decidió mantener sin cambios su tasa de interés de referencia, en un rango de entre 3.5% y 3.75%, durante una reunión marcada por una inusual división entre sus integrantes y un entorno económico complejo.

En lo que podría ser una de sus últimas participaciones al frente del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), Jerome Powell votó a favor de sostener la tasa, en línea con las expectativas de los mercados, que ya anticipaban esta decisión.

No obstante, el encuentro rompió con la habitual unanimidad del organismo: el resultado fue de ocho votos a favor y cuatro en contra, un nivel de disenso que no se observaba desde 1992. Entre quienes votaron en contra destacó el gobernador Stephen Miran, quien respaldó un recorte de 0.25 puntos porcentuales.

A este voto se sumaron los presidentes regionales Beth Hammack, Neel Kashkari y Lorie Logan, quienes, si bien coincidieron en mantener las tasas, manifestaron su desacuerdo con el tono del comunicado oficial, al considerar prematuro sugerir una posible política más flexible.

El punto de fricción fue una frase que deja abierta la puerta a futuros ajustes, lo que para algunos integrantes implica una inclinación hacia recortes, pese a que la inflación continúa por encima del objetivo del 2%.

En su comunicado, el FOMC reconoció que “la inflación sigue elevada”, atribuida en parte al incremento reciente en los precios globales de la energía, así como a factores externos como tensiones comerciales impulsadas por políticas del presidente Donald Trump.

Esta decisión representa la tercera reunión consecutiva sin cambios en la tasa, tras una serie de recortes aplicados el año anterior. A pesar de ello, los mercados prevén posibles reducciones adicionales en el corto y mediano plazo, con estimaciones que apuntan a una tasa cercana al 3.1% en el largo plazo.

El panorama económico sigue siendo mixto: mientras la inflación persiste como un desafío central, el mercado laboral muestra señales de estabilidad, con un crecimiento moderado del empleo y una tasa de desempleo contenida.

En paralelo, el Senado estadounidense avanza en la confirmación de Kevin Warsh como posible sucesor de Powell, lo que abre la puerta a un cambio de liderazgo en el banco central por primera vez desde 2018.

Ante este escenario, Powell enfrenta la decisión de dejar el cargo o permanecer como gobernador durante el resto de su mandato, en un contexto de creciente presión económica y política sobre la política monetaria estadounidense.