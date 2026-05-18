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Lunes 18 de mayo de 2026

Resguardaron servicio Bowí durante marcha por seguridad de usuarios y manifestantes: De la Peña

El secretario general de Gobierno del Estado, Santiago De la Peña Grajeda, informó que la suspensión temporal del servicio de transporte Bowí durante la marcha organizada por Morena el pasado sábado obedeció a medidas preventivas para salvaguardar la integridad de usuarios y manifestantes.

El funcionario explicó que, debido a que el contingente utilizó parte del carril confinado durante su recorrido, se determinó suspender momentáneamente el servicio para evitar riesgos o incidentes.

“Se priorizó la seguridad tanto de quienes utilizan diariamente el transporte público como de las personas que participaron en la manifestación”, señaló.

La movilización inició en la glorieta de Glorieta de Pancho Villa y avanzó hacia el Centro Histórico de Chihuahua, donde concluyó con un mitin político frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua.

Autoridades estatales reiteraron que este tipo de decisiones buscan garantizar el orden y prevenir accidentes durante eventos masivos que impactan la movilidad en la capital.

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