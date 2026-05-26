Respalda CCE a Maru Campos y pide evitar la politización; advierte sobre desaceleración económica

Martes 26 de mayo de 2026

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Chihuahua, Leopoldo Mares Delgado, expresó el respaldo del sector empresarial a la gobernadora María Eugenia Campos Galván ante la situación política que enfrenta actualmente, al tiempo que hizo un llamado a evitar la politización del tema y permitir que los procesos se desarrollen conforme a derecho.

El dirigente empresarial señaló que el apoyo del organismo obedece al reconocimiento de Campos Galván como gobernadora constitucionalmente electa y destacó que su administración ha actuado dentro del marco legal.

“Mientras este tema se mantenga fuera de intereses partidistas, confiamos en que tendrá un desenlace favorable para Chihuahua”, manifestó.

Mares Delgado descartó además cualquier comparación entre la situación que atraviesa Chihuahua y los problemas de violencia e inestabilidad registrados en otras entidades del país, como Sinaloa, al considerar que se trata de contextos completamente distintos.

Respecto a las convocatorias ciudadanas para manifestaciones de apoyo a la mandataria estatal, aclaró que el CCE mantendrá una postura institucional, imparcial y apartidista. Sin embargo, reconoció que cada empresario afiliado tiene plena libertad de participar de manera individual en actividades de carácter ciudadano.

Preocupa al sector privado el bajo crecimiento económico

Durante su intervención, el líder empresarial también alertó sobre el estancamiento económico que enfrenta México, señalando que la generación de empleos resulta insuficiente para atender la demanda laboral del país.

Indicó que anualmente se requiere la creación de más de un millón de empleos para absorber a los nuevos profesionistas y técnicos que ingresan al mercado laboral, mientras que actualmente apenas se generan entre 200 mil y 300 mil plazas.

“Este déficit tiene consecuencias económicas y sociales importantes, incluyendo impactos en la seguridad”, advirtió.

Asimismo, consideró urgente que el Gobierno Federal impulse políticas que fortalezcan la inversión y las actividades productivas, ya que de no hacerlo podrían agravarse los riesgos de una desaceleración económica más profunda.

Chihuahua mantiene dinamismo económico

A pesar del panorama nacional, Mares Delgado destacó que Chihuahua continúa creciendo por encima de la media nacional y mantiene una importante capacidad de generación de empleo.

Explicó que, aunque el crecimiento económico estatal ha disminuido respecto a años anteriores —pasando de niveles cercanos al 5 por ciento a rangos de entre 2 y 2.6 por ciento—, la entidad conserva una dinámica favorable, especialmente en la capital del estado.

El dirigente señaló que existe optimismo entre el sector productivo por la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), proceso que podría brindar mayor certidumbre a las inversiones y fortalecer la industria exportadora instalada en la región.

Piden acelerar la implementación del Plan México

Finalmente, el presidente del CCE consideró que propuestas federales como el denominado Plan México representan una visión positiva para impulsar la inversión y simplificar procesos administrativos; sin embargo, subrayó que el principal desafío será convertir los planteamientos en acciones concretas.

“El reto no es solamente diseñar estrategias, sino ejecutarlas de manera efectiva y oportuna”, concluyó.

El sector empresarial reiteró su disposición para colaborar con los distintos niveles de gobierno en la construcción de condiciones que favorezcan el crecimiento económico, la generación de empleo y la estabilidad de Chihuahua y del país.