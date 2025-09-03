El Estado

Respalda Carla Rivas a los vecinos de la Rosario con apoyos alimentarios

La diputada del Partido Acción Nacional (PAN) por el Distrito 16, Carla Rivas, se reunió con los vecinos de la colonia Rosario, donde además de escuchar sus inquietudes y propuestas, realizó la entrega de apoyos alimentarios en beneficio de las familias de la zona.

Durante el encuentro, las y los vecinos reconocieron en la legisladora a una representante cercana y comprometida, destacando el entusiasmo y energía que contagia cada vez que visita las colonias del distrito.

“Me gusta trabajar con y para la gente. Mi compromiso es seguir luchando por las familias de Chihuahua, atendiendo de frente sus necesidades y construyendo soluciones junto a ellas”, expresó la legisladora local.

Con estas visitas, Carla Rivas reafirma su vocación de servicio y su compromiso de impulsar desde la calle y desde el Congreso del Estado las causas que beneficien a las y los chihuahuenses.

