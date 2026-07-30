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Jueves 30 de julio de 2026

Respalda Juan Blanco a César Jáuregui a través de un video

El exalcalde de Chihuahua, Juan Blanco, hizo un llamado a la militancia del Partido Acción Nacional a cerrar filas en torno a César Jáuregui, al señalar que las mayores derrotas del PAN no han sido provocadas por sus adversarios, sino por las divisiones internas.

A través de un mensaje dirigido a las y los panistas, Blanco recordó que llegó al partido cuando las victorias eran difíciles y evocó la recuperación de la Presidencia Municipal de Chihuahua en 2004, 21 años después del histórico triunfo de Luis H. Álvarez. Afirmó que ese logro fue posible gracias al trabajo, la convicción y la perseverancia de generaciones de militantes que nunca abandonaron al PAN, aun en los momentos más complicados.

“Así se construyó este partido: con convicciones, principios y con años de trabajo de muchos panistas”, expresó.

Juan Blanco sostuvo que en Acción Nacional siempre habrá espacio para el debate y la diferencia de opiniones, pero enfatizó que, una vez que el partido toma una decisión, corresponde a toda la militancia caminar en el mismo sentido.

“Al PAN nadie lo ha derrotado desde afuera. Cuando hemos perdido, ha sido porque llegamos divididos. Aquí caben los que están conformes y los que no. La discusión es nuestra y se da adentro. Pero cuando el partido decide, el partido camina junto”, afirmó.

Finalmente, manifestó su respaldo a César Jáuregui, de quien destacó su experiencia, capacidad y carácter para asumir los retos que enfrenta Chihuahua.

“He visto de cerca a César Jáuregui. Sé cómo trabaja, sé cómo decide y sé de qué está hecho cuando las cosas aprietan. Es de los nuestros y sabrá gobernar desde el primer día. Vamos con César Jáuregui. Caminemos juntos. El PAN está con César”, concluyó.
Chihuahua, Chih.- El exalcalde de Chihuahua, Juan Blanco, hizo un llamado a la militancia del Partido Acción Nacional a cerrar filas en torno a César Jáuregui, al señalar que las mayores derrotas del PAN no han sido provocadas por sus adversarios, sino por las divisiones internas.

A través de un mensaje dirigido a las y los panistas, Blanco recordó que llegó al partido cuando las victorias eran difíciles y evocó la recuperación de la Presidencia Municipal de Chihuahua en 2004, 21 años después del histórico triunfo de Luis H. Álvarez. Afirmó que ese logro fue posible gracias al trabajo, la convicción y la perseverancia de generaciones de militantes que nunca abandonaron al PAN, aun en los momentos más complicados.

“Así se construyó este partido: con convicciones, principios y con años de trabajo de muchos panistas”, expresó.

Juan Blanco sostuvo que en Acción Nacional siempre habrá espacio para el debate y la diferencia de opiniones, pero enfatizó que, una vez que el partido toma una decisión, corresponde a toda la militancia caminar en el mismo sentido.

“Al PAN nadie lo ha derrotado desde afuera. Cuando hemos perdido, ha sido porque llegamos divididos. Aquí caben los que están conformes y los que no. La discusión es nuestra y se da adentro. Pero cuando el partido decide, el partido camina junto”, afirmó.

Finalmente, manifestó su respaldo a César Jáuregui, de quien destacó su experiencia, capacidad y carácter para asumir los retos que enfrenta Chihuahua.

“He visto de cerca a César Jáuregui. Sé cómo trabaja, sé cómo decide y sé de qué está hecho cuando las cosas aprietan. Es de los nuestros y sabrá gobernar desde el primer día. Vamos con César Jáuregui. Caminemos juntos. El PAN está con César”, concluyó.

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