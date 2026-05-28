Respalda Municipio proyecto de remediación en Monte Xenit; acusan intento de boicot político

Jueves 28 de mayo de 2026

El secretario del Ayuntamiento de Chihuahua, Roberto Fuentes Rascón, informó que el proyecto de remediación para el fraccionamiento Monte Xenit cuenta con respaldo técnico de distintas instituciones especializadas, al tratarse de una obra prioritaria para garantizar la seguridad de las familias de la zona.

Detalló que la propuesta fue revisada y validada por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Chihuahua, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, así como por las direcciones municipales de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y la Coordinación de Protección Civil.

El funcionario explicó que la obra contempla la construcción de un contramuro utilizando una servidumbre de paso de aproximadamente cuatro metros para maniobras e infraestructura, aunque la estructura definitiva tendrá una altura de 2.50 metros.

Aseguró que el diseño no afectará el parque utilizado por vecinos del fraccionamiento Santa Clara y, por el contrario, fortalecerá las condiciones de seguridad para habitantes de ambos sectores.

Fuentes Rascón señaló además que las obras han enfrentado resistencia por parte de grupos de activistas a quienes vinculó con Morena, acusándolos de intentar frenar los trabajos mediante exigencias de mecanismos de participación ciudadana.

“El proyecto no está sujeto a consultas ordinarias, porque se trata de una medida urgente de seguridad”, sostuvo el secretario, al recordar que actualmente existen familias desplazadas temporalmente debido al riesgo detectado en la zona.

Indicó que la solución debe permanecer bajo criterios técnicos y especializados para evitar poner en riesgo a la población.

Respecto al arranque de los trabajos, informó que la licencia de construcción continúa en trámite y actualmente se encuentra en revisión por parte de las dependencias correspondientes para verificar que toda la documentación cumpla con la normatividad vigente.

El funcionario añadió que el municipio espera iniciar las obras de manera inmediata una vez que el permiso sea autorizado formalmente.

Finalmente, reveló que una propuesta alterna que estaba siendo analizada por el Comité correspondiente fue retirada por el particular involucrado, por lo que las autoridades permanecen a la espera de nueva información sobre ese planteamiento.