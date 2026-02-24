Respalda Síndica Olivia Franco investigación contra funcionario y pide congruencia

Martes 24 de febrero de 2026

La Síndica Municipal de Chihuahua, Olivia Franco, manifestó su postura respecto a la investigación iniciada por el Órgano Interno de Control (OIC) en contra del funcionario Luis Terrazas Fraga, luego de que realizara comentarios ofensivos hacia la senadora Andrea Chávez.

El Presidente Municipal Marco Bonilla informó previamente que el OIC abrió una indagatoria de oficio tras los señalamientos por expresiones vertidas en redes sociales, luego de que la legisladora hiciera público su embarazo.

Al respecto, Olivia Franco dijo estar de acuerdo en que se proceda conforme a la ley y se investiguen los hechos. “Por supuesto que condenamos todo tipo de violencia y estos hechos deben ser sancionados”, expresó.

No obstante, la Síndica consideró que debe existir congruencia en todos los casos. “Me hubiera gustado ver a quienes hoy señalan este hecho declarar con la misma energía y vehemencia en otros casos”, señaló, al referirse a situaciones anteriores en las que —dijo— no hubo la misma postura pública de los diferentes actores.

Agregó que no deben aplicarse criterios distintos dependiendo de la persona involucrada. “En un caso silencio y protección, y en otro, donde ya se dijo por parte del alcalde que habrá investigación y se condenó el hecho. Deben ser congruentes en todos los casos”, sostuvo.

Franco reiteró que ningún servidor público debe expresarse de manera irrespetuosa hacia las mujeres, independientemente de su posición política, y subrayó la importancia de mantener el respeto en un contexto de creciente violencia verbal y polarización social.