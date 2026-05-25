Chihuahua

21.17°C

Nubes Dispersas

Chihuahua, Chihuahua

Lunes 25 de mayo de 2026

Respalda la economía familiar el alcalde Marco Bonilla con “Mi Bolsa Escolar”: Myrna Monge

En el marco de la entrega de 2 mil 871 mochilas a estudiantes del CBTIS 122, la Regidora presidenta de la Comisión de Educación del H. Ayuntamiento de Chihuahua, Myrna Monge Meléndez, destacó el impacto positivo que el programa "Mi Bolsa Escolar 2026" tiene en la economía de las familias del municipio.

La Regidora Monge Meléndez enfatizó que gracias a la visión social del Alcalde Marco Bonilla, los padres y madres de familia no tendrán que desembolsar de su bolsillo para la adquisición de útiles escolares, aliviando una de las cargas económicas que tradicionalmente enfrentan los hogares chihuahuenses al inicio de cada ciclo escolar.

La presidenta de la Comisión de Educación subrayó que, justo antes de que concluya el actual período escolar, la administración municipal estará dotando de útiles y mochilas a niñas, niños y jóvenes que cursan los niveles de Educación Básica; y Educación Media Superior a fin de que estén plenamente listos para iniciar en agosto el siguiente ciclo escolar, así como el semestre correspondiente en planteles de educación técnica como el CBTIS 122.

En próximos días la Regidora por instrucciones del Presidente Municipal participará en la entrega del programa en diversos plantes educativos en la ciudad y zona rural del Municipio de Chihuahua.

Presenta defensa de Maru Campos denuncia contra funcionarios de la FGR por citatorio

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

¡Un sábado de pura vida en el Club Britania de Chihuahua!

Las canchas del Club Britania de Chihuahua hoy más vivas que nunca; Con sonrisas, esfuerzo deportivo y la energía característica de la tradicional convivencia sabatina, los socios disfrutan al máximo

Localizan dos hombres sin vida con huellas de violencia cerca del Libramiento

Nueva audiencia de César Duarte será el 9 de junio; defensa busca sobreseimiento por asociación delictuosa

Turnan a comisiones iniciativa de Sheinbaum para revisar perfiles de candidatos
Detuvo SSPE a 90 presuntos generadores de violencia durante la última semana
Reportan presunta detención del boxeador Gilberto “Zurdo” Ramírez en Quintana Roo
Abrirá Normal Superior licenciaturas en turno vespertino en Chihuahua y Juárez
Celebra Lupita Borruel a mamás promotoras de Casas de Enlace
Comparecerá César Jáuregui ante la FGR como testigo por caso de narcolaboratorio en Morelos
Entrega Coesvi máquina adobera a Manuel Benavides para impulsar construcción de vivienda
Lluvias extremas en China dejan tres muertos y 17 desaparecidos

Municipios

Más Noticias

PAN acusa persecución política contra Maru Campos y anuncia acciones de respaldo
Detienen en Nuevo Casas Grandes a hombre acusado de violación agravada y pornografía infantil
Convocan a jóvenes chihuahuenses a participar en el Premio Municipal a la Juventud “Agustín Melgar” 2026