Respalda la economía familiar el alcalde Marco Bonilla con “Mi Bolsa Escolar”: Myrna Monge

Lunes 25 de mayo de 2026

En el marco de la entrega de 2 mil 871 mochilas a estudiantes del CBTIS 122, la Regidora presidenta de la Comisión de Educación del H. Ayuntamiento de Chihuahua, Myrna Monge Meléndez, destacó el impacto positivo que el programa "Mi Bolsa Escolar 2026" tiene en la economía de las familias del municipio.

La Regidora Monge Meléndez enfatizó que gracias a la visión social del Alcalde Marco Bonilla, los padres y madres de familia no tendrán que desembolsar de su bolsillo para la adquisición de útiles escolares, aliviando una de las cargas económicas que tradicionalmente enfrentan los hogares chihuahuenses al inicio de cada ciclo escolar.

La presidenta de la Comisión de Educación subrayó que, justo antes de que concluya el actual período escolar, la administración municipal estará dotando de útiles y mochilas a niñas, niños y jóvenes que cursan los niveles de Educación Básica; y Educación Media Superior a fin de que estén plenamente listos para iniciar en agosto el siguiente ciclo escolar, así como el semestre correspondiente en planteles de educación técnica como el CBTIS 122.

En próximos días la Regidora por instrucciones del Presidente Municipal participará en la entrega del programa en diversos plantes educativos en la ciudad y zona rural del Municipio de Chihuahua.