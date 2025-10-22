Respaldan Regidores del PAN Informe de Gobierno de Marco Bonilla

Miércoles 22 de octubre de 2025

La fracción edilicia del Partido Acción Nacional en el H. Ayuntamiento de Chihuahua emitió posicionamiento político en el que reconoció los logros y la filosofía humanista del 4to. Informe de Gobierno presentado por el alcalde Marco Bonilla, destacando los resultados tangibles en materia de seguridad, desarrollo económico, educación y transparencia que han posicionado a la capital chihuahuense como una de las mejores ciudades para vivir en México.

El regidor Ernesto Ibarra Sarmiento presentó el posicionamiento durante la Sesión Ordinaria de Cabildo, en la que la fracción del PAN destacó que los buenos gobiernos se conocen cuando lo que hacen vale más que lo que sus opositores dicen.

El informe municipal va más allá de cifras frías y representa una perspectiva de gobierno que coloca a las personas en el centro de cada decisión, reflejando el progreso real de las y los chihuahuenses.

El análisis de este informe no se limita a los resultados cuantitativos. Detrás de cada acto hay historias, hay rostros y hay familias. En cada acción se refleja el esfuerzo de quienes han hecho posible que Chihuahua avance con un paso firme, con seguridad y con esperanza.

El cuarto informe del gobierno es la evidencia de que cuando existe liderazgo, planeación y trabajo constante, los resultados llegan.

Y esos resultados sin duda comienzan con lo más importante, la tranquilidad de nuestras familias.

Hoy, las patrullas recorren más calles, las cámaras de videovigilancia protegen más espacios. Las y los elementos de seguridad pública cuentan con mejor equipamiento y capacitación. No se trata solamente de una inversión en patrullas o en chalecos, sino de una inversión en paz, en la paz de las personas. Los resultados, pésele a quien le pese, son visibles.

Los delitos de alto impacto, el robo de vehículos y el robo a casa habitación han registrado una disminución histórica. Eso significa que más familias puedan vivir con confianza, que los niños puedan salir a jugar con tranquilidad y que los negocios puedan prosperar en un entorno seguro. Recordemos que cuando hay seguridad, florece la prosperidad.

En cada cifra se reflejan las historias de la gente que hoy camina con más confianza, la igualdad de oportunidades y el desarrollo económico de un municipio que, le da Norte a todo México.

El 4to. Informe de Gobierno, es la evidencia clara de que, con liderazgo, planeación y un compromiso inquebrantable, el trabajo honesto siempre da resultados extraordinarios, mencionó el Regidor Ibarra.

En materia de seguridad pública, el gobierno de Marco Bonilla aplicó una inversión estratégica en la adquisición de 154 nuevas patrullas y 400 chalecos balísticos, acciones que se han traducido en una reducción histórica de delitos de alto impacto como el robo de vehículos, robo a casa habitación y homicidios. Los regidores del PAN señalaron que estas medidas representan una inversión directa en la tranquilidad de las familias chihuahuenses.

El posicionamiento también reconoce el impacto económico de la gestión municipal, que ha consolidado a Chihuahua como la quinta ciudad más competitiva de México. Se han impulsado a más de 33,000 micro, pequeñas y medianas empresas con más de 750 millones de pesos en apoyos, así como la atracción de 1,200 millones de dólares en inversión extranjera en coordinación con el Gobierno del Estado, lo que se ha traducido en un promedio de 22 nuevos empleos formales cada día.

En el ámbito educativo, la fracción panista puso énfasis en la inversión sin precedentes que incluye la entrega de más de 17,000 becas académicas, 53 millones de pesos destinados a mejorar infraestructura escolar y apoyo a más de 130,000 estudiantes con mochilas y útiles.

Destacó particularmente la creación de la Universidad de las Mujeres, con más de 200 opciones académicas y programas de becas.

El posicionamiento también abordó los avances en materia de salud, con más de 31,600 visitas domiciliarias, la apertura de la nueva Clínica IMPAS Punta Oriente y más de 71,000 apoyos psicológicos. Asimismo, reconoció la creación de la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal, que ha llevado brigadas de vacunación y esterilizaciones gratuitas a todo el municipio.

En infraestructura, los regidores del PAN destacaron obras emblemáticas como el Polideportivo Luis H. Álvarez, la iluminación LED que alcanza el 85% de la ciudad nos da seguridad y modernidad, y los nuevos puentes proyectados en la vialidad Los Nogales, avenida Fuerza Aérea y el periférico de la Juventud en su cruce con Teófilo Borunda, son la prueba de una capital que se planea para el futuro.

Nada de esto sería posible sin un gobierno honesto y transparente, y la fortaleza de esta gestión se manifiesta con dos muestras claras. Por un lado, la solidez institucional, al mantener el 100% en transparencia y las máximas calificaciones crediticias de Fitch y HR Ratings que avalan finanzas sanas y fuertes. Y por otro, la confianza ciudadana, al haber destinado casi 307 millones de pesos a través del Presupuesto Participativo ¡Eso es gobernar escuchando! Eso es consolidar una verdadera democracia ciudadana, tomando en cuenta la voz de más de 84 mil personas que decidieron en qué obras y proyectos invertir.

Alcalde Bonilla, el cuarto informe es motivo de orgullo y un claro testimonio de liderazgo, pues en estos cuatro años se ha consolidado en la Capital una fórmula de éxito: la fórmula de Trabajo y Resultados, que no compite, sino que suma al gran proyecto de desarrollo de nuestro estado. Demostrando que los gobiernos cercanos y de gestión íntegra son el motor que nos impulsa a todas y a todos.

A nombre de la Fracción edilicia del Partido Acción Nacional, recibe nuestro más amplio reconocimiento por tu Trabajo y Resultados.