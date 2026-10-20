Restringirán uso de celulares en escuelas de Chihuahua a partir del 3 de noviembre

Martes 20 de octubre de 2026

A partir del próximo 3 de noviembre, el uso de teléfonos celulares quedará restringido durante la jornada escolar en los planteles de educación básica, tanto públicos como privados, informó Lorenzo Arturo Parga Amado, subsecretario de Educación Básica en Chihuahua.

El funcionario explicó que la medida deriva del Acuerdo Nacional 09/09/26, denominado “Condiciones y prácticas para el uso responsable y seguro de los dispositivos digitales en escuelas”, publicado el pasado 22 de septiembre.

La disposición no prohíbe que los alumnos lleven teléfonos celulares a la escuela, pero establece que no podrán utilizarlos durante las actividades escolares, incluidos los recesos, salvo en los casos expresamente contemplados por la normativa.

Entre las excepciones se encuentran las actividades pedagógicas previamente planeadas, situaciones relacionadas con la salud de los estudiantes y casos de seguridad que requieran utilizar el dispositivo. Cuando sea necesario realizar una llamada por alguna emergencia, el alumno podrá solicitar autorización a un docente o al director del plantel.

En el caso de estudiantes que necesiten mantener disponible su teléfono por alguna condición médica, dicha circunstancia deberá ser justificada ante las autoridades escolares.

Parga Amado explicó que uno de los principales objetivos es reducir las distracciones dentro de las aulas y favorecer la concentración de los estudiantes, sin dejar de promover el aprendizaje y el uso responsable de las herramientas digitales.

Como parte de la implementación, la Secretaría de Educación y Deporte trabaja en la difusión de las nuevas disposiciones entre autoridades educativas, docentes y padres de familia. Cada plantel deberá además adecuar sus acuerdos de convivencia escolar a la normativa y a las condiciones particulares de su comunidad.

De acuerdo con una encuesta realizada durante la primera semana de agosto en las 5 mil 300 escuelas de educación básica de Chihuahua, el 47% ya contaba con algún reglamento para regular el uso de celulares y otros dispositivos móviles antes de la publicación del acuerdo.

Finalmente, el subsecretario adelantó que se realizará un foro de dos días sobre el uso responsable y pedagógico de los medios digitales y la inteligencia artificial en las escuelas, cuyos resultados servirán para elaborar un plan estratégico que oriente la aplicación de estas medidas.