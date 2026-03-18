Retira Municipio de Chihuahua más de 320 toneladas de basura en operativos de limpieza en seis colonias

Miércoles 18 de marzo de 2026

Como parte de operativos de limpieza e intervención social, el Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, retiró más de 320 toneladas de basura y objetos acumulados en viviendas de seis colonias de la ciudad, donde se detectaron casos severos que representaban riesgos sanitarios y de seguridad.

Las acciones se realizaron de manera coordinada con personal de Servicios Públicos Municipales, la Dirección de Seguridad Pública Municipal y el Cuerpo de Bomberos y Rescate, atendiendo reportes ciudadanos y solicitudes de apoyo.

De acuerdo con la información oficial, las colonias intervenidas y el volumen aproximado de residuos retirados fueron: Saucito, con 245 toneladas; Unidad Proletaria, 34; División del Norte, 21; Mármol, 16; Villa Nueva, 3; y Lealtad II, 1.6 toneladas, lo que suma un total cercano a 320.6 mil kilogramos de desechos.

El caso más significativo se registró en la colonia Saucito, donde de un solo domicilio fueron retiradas 245 toneladas de basura y escombro, lo que requirió el uso de maquinaria pesada y varios días de trabajo para liberar el inmueble.

Autoridades municipales señalaron que este tipo de acumulaciones puede derivar en problemas de salud pública, proliferación de fauna nociva y riesgos estructurales en las viviendas, por lo que su atención es prioritaria.

Asimismo, indicaron que, tras las intervenciones, algunos casos son canalizados a programas de apoyo social, especialmente cuando involucran a personas adultas mayores o en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de dar seguimiento integral.

Finalmente, el Gobierno Municipal reiteró el llamado a la ciudadanía a reportar este tipo de situaciones, a fin de prevenir riesgos y mejorar las condiciones de seguridad y salubridad en las colonias.