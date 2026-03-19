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Jueves 19 de marzo de 2026

Retira Municipio propaganda política irregular en espacios públicos

El alcalde de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza, informó que el Gobierno Municipal ha eliminado al menos 11 bardas con propaganda política colocada sin autorización en infraestructura urbana.

El edil precisó que estas acciones no corresponden a un solo actor político, sino a diversos perfiles que han utilizado espacios públicos para promoción personal o partidista, lo cual está prohibido por la normativa vigente.

Explicó que el retiro de estas pintas responde a la obligación de la autoridad de preservar el uso adecuado del equipamiento urbano, ya que no está permitido colocar mensajes en puentes vehiculares, peatonales, bajo puentes ni en bardas propiedad del Municipio.

Bonilla detalló que la mayoría de los casos detectados se ubicaban precisamente en puentes, donde la legislación es clara al impedir cualquier tipo de propaganda política, independientemente del partido, aspirante o candidato.

Finalmente, reiteró el llamado a los actores políticos a respetar la ley y solicitar los permisos correspondientes en caso de realizar acciones de difusión, al tiempo que aseguró que el Municipio mantendrá operativos permanentes para evitar el uso indebido del espacio público.

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