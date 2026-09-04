El Estado

27.96°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Viernes 4 de septiembre de 2026

Retiro de visas a transportistas podría generar “cuello de botella” en Chihuahua

El retiro de visas o autorizaciones a transportistas que cruzan hacia Estados Unidos para entregar mercancías podría afectar gradualmente la plataforma logística de Chihuahua, al reducir el número de operadores disponibles para movilizar carga entre ambos países.

El secretario de Innovación y Desarrollo Económico, Ulises Fernández, advirtió que una disminución progresiva de conductores habilitados para ingresar a territorio estadounidense haría menos eficiente el transporte de mercancías y podría terminar generando un “cuello de botella” en las operaciones.

“Estaríamos hablando que habría poco a poco menos transportistas que pudieran movilizar la carga y eso se convertiría en un cuello de botella”, señaló.

El funcionario destacó la importancia que tiene el transporte terrestre para la economía estatal y particularmente para el movimiento de productos entre Chihuahua y Estados Unidos.

Index no reporta casos en empresas de Chihuahua

Por su parte, el presidente de Index Chihuahua, René Espinosa, informó que hasta el momento las empresas locales afiliadas no han reportado casos de choferes que hayan perdido sus visas.

Sin embargo, reconoció que una medida de este tipo tendría consecuencias inmediatas tanto para el trabajador como para las operaciones de las empresas.

Espinosa explicó que no todos los conductores están autorizados para manejar en Estados Unidos, ya que se requieren licencias y certificaciones específicas, tanto para los operadores como para los equipos utilizados.

“Si el individuo tiene una licencia para poder operar en Estados Unidos, pues el impacto inmediato va a ser que esa persona no pueda cruzar”, explicó.

Advierten impacto en comercio binacional

El sector empresarial destacó además la fuerte dependencia existente entre las cadenas manufactureras de México y Estados Unidos, por lo que mantener la movilidad de mercancías resulta fundamental para las operaciones industriales.

Aunque por ahora no se reporta una afectación directa entre las empresas locales de Chihuahua, autoridades y representantes empresariales advierten que, si aumenta el número de transportistas impedidos para cruzar, podría disminuir la capacidad logística y complicarse gradualmente el traslado de mercancías hacia Estados Unidos.

Nuevo derrumbe en Residencial San Francisco deja sin luz a vecinos y expone cables de alta tensión

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Entre lágrimas, Juan Blanco deja Carreteras; el exalcalde que devolvió al PAN la capital

La mejor agenda de un servidor público es recibir y escuchar a la gente: César Jáuregui

César Jáuregui amplía ventaja y se mantiene al frente en encuesta de Rubrum

Trasladan a penal a dos detenidos por multihomicidio de músico de Camilo Séptimo y su familia
“Mucho informe, poca realidad: mientras Morena presume estadísticas, Chihuahua sigue esperando seguridad, salud y resultados”: Diputada Xóchitl Contreras
Acusado de homicidio culposo permanecerá hospitalizado; prisión preventiva será aplicada tras su alta
Excavación habría provocado desgajamiento que afectó vivienda en Bosques de San Francisco
Chihuahua se coloca entre los mejores estados del país en calidad y competencia laboral
Atender a la gente permite a un funcionario tener los pies sobre la tierra: César Jáuregui
Alertan por “ola expansiva” de sanciones del SAT; empresas cumplidas podrían quedarse sin facturar
Prevén lluvias con descargas eléctricas en gran parte de Chihuahua

Municipios

Más Noticias

Federación reporta 14 mil detenidos y 9 mil 800 armas aseguradas en Estrategia Frontera Norte
Suprema Corte revive proceso contra exfuncionarios de CFE por contratos de gas en Texas
Prevén reabrir Santa Teresa el 20 de septiembre para exportar ganado de Chihuahua a EU