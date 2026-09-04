Retiro de visas a transportistas podría generar “cuello de botella” en Chihuahua

Viernes 4 de septiembre de 2026

El retiro de visas o autorizaciones a transportistas que cruzan hacia Estados Unidos para entregar mercancías podría afectar gradualmente la plataforma logística de Chihuahua, al reducir el número de operadores disponibles para movilizar carga entre ambos países.

El secretario de Innovación y Desarrollo Económico, Ulises Fernández, advirtió que una disminución progresiva de conductores habilitados para ingresar a territorio estadounidense haría menos eficiente el transporte de mercancías y podría terminar generando un “cuello de botella” en las operaciones.

“Estaríamos hablando que habría poco a poco menos transportistas que pudieran movilizar la carga y eso se convertiría en un cuello de botella”, señaló.

El funcionario destacó la importancia que tiene el transporte terrestre para la economía estatal y particularmente para el movimiento de productos entre Chihuahua y Estados Unidos.

Index no reporta casos en empresas de Chihuahua

Por su parte, el presidente de Index Chihuahua, René Espinosa, informó que hasta el momento las empresas locales afiliadas no han reportado casos de choferes que hayan perdido sus visas.

Sin embargo, reconoció que una medida de este tipo tendría consecuencias inmediatas tanto para el trabajador como para las operaciones de las empresas.

Espinosa explicó que no todos los conductores están autorizados para manejar en Estados Unidos, ya que se requieren licencias y certificaciones específicas, tanto para los operadores como para los equipos utilizados.

“Si el individuo tiene una licencia para poder operar en Estados Unidos, pues el impacto inmediato va a ser que esa persona no pueda cruzar”, explicó.

Advierten impacto en comercio binacional

El sector empresarial destacó además la fuerte dependencia existente entre las cadenas manufactureras de México y Estados Unidos, por lo que mantener la movilidad de mercancías resulta fundamental para las operaciones industriales.

Aunque por ahora no se reporta una afectación directa entre las empresas locales de Chihuahua, autoridades y representantes empresariales advierten que, si aumenta el número de transportistas impedidos para cruzar, podría disminuir la capacidad logística y complicarse gradualmente el traslado de mercancías hacia Estados Unidos.