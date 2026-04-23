Retrasaron denuncia por asesinato de ex reina de belleza en CDMX

Jueves 23 de abril de 2026

El asesinato de la ex reina de belleza Carolina Flores no fue reportado de inmediato y permaneció sin denuncia durante casi 24 horas, según reveló su madre, Reyna Gómez Molina.

De acuerdo con su testimonio, el esposo de la víctima, Alejandro Sánchez, explicó que decidió retrasar el aviso a las autoridades con el argumento de proteger a su hijo de ocho meses, ante el temor de ser detenido y dejarlo desamparado.

Los hechos ocurrieron el 15 de abril en un departamento ubicado en la zona de Polanco, en Ciudad de México. En el lugar también se encontraba Erika Herrera, quien es señalada como presunta responsable del ataque y actualmente se encuentra prófuga.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició una carpeta de investigación por homicidio doloso bajo el protocolo de feminicidio desde el 16 de abril, luego de que la denuncia formal fuera presentada un día después del crimen.

El caso continúa bajo investigación mientras las autoridades buscan a la presunta responsable.