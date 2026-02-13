Retraso en el pago de la primera quincena afecta a miles de trabajadores de la UACh

Viernes 13 de febrero de 2026

Trabajadores administrativos y docentes de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh) reportaron que hasta el momento no han recibido el pago correspondiente a la primera quincena de febrero, que normalmente se entrega durante las primeras horas del último día hábil del mes.

Se estima que esta situación afecta a aproximadamente 2,280 trabajadores administrativos y 2,893 académicos —de los cuales 903 son de tiempo completo y 1,849 por hora clase— según datos estadísticos de 2023.

La UACh explicó que el retraso se debe a que la Federación no ha depositado los recursos correspondientes a este año, aunque se llegó a un acuerdo con la Hacienda estatal para cubrir el gasto.

De acuerdo con la cláusula 22 del contrato colectivo firmado con el Sindicato del Personal Académico, la universidad está obligada a pagar los salarios de forma quincenal, en efectivo, cheque o transferencia electrónica, a más tardar a las 11:00 horas del último día hábil de la quincena.

Tradicionalmente, los pagos se realizan antes de las 7:00 o a más tardar antes de las 9:00 horas. Además, los artículos 20 y 24 del contrato establecen que el salario es la retribución correspondiente por los servicios prestados y no debe ser objeto de retenciones, descuentos o deducciones, salvo excepciones como anticipos, cuotas sindicales o disposiciones judiciales.

La universidad mantiene el compromiso de cubrir los pagos pendientes a la brevedad, mientras los trabajadores esperan la normalización de los depósitos.