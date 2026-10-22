Reúne Bonilla propuestas de más de 500 juarenses para construir plataforma del PAN rumbo a 2027

Jueves 22 de octubre de 2026

Más de 500 juarenses participaron en el primer foro “Ideas en Acción”, organizado por el Partido Acción Nacional (PAN), donde presentaron propuestas para mejorar las condiciones de vida en la frontera y contribuir a la construcción de la plataforma política del partido rumbo a las elecciones de 2027.

Marco Bonilla, coordinador estatal de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad, señaló que estos encuentros buscan escuchar directamente a la ciudadanía e incorporar sus necesidades y propuestas en un proyecto que pueda traducirse en acciones concretas de gobierno.

Durante el foro se instalaron espacios de participación en los que se abordaron temas como educación, salud, seguridad, medio ambiente, desarrollo urbano, movilidad, servicios públicos e infraestructura, considerados entre los principales retos que enfrenta Ciudad Juárez.

Bonilla explicó que las propuestas recabadas serán integradas a la Plataforma Política del PAN, cuya elaboración deberá concluir en diciembre, y planteó que posteriormente se conviertan en compromisos públicos para quienes participen como candidatos a diputaciones, sindicaturas, presidencias municipales y la gubernatura en 2027.

El también alcalde de Chihuahua destacó la importancia estratégica de Ciudad Juárez para el desarrollo económico de la entidad y consideró que la riqueza generada por su industria y capacidad productiva debe reflejarse en mayor inversión, infraestructura y mejores condiciones de vida para las familias juarenses.

Entre las principales necesidades planteadas durante el encuentro se encuentran mejorar las calles y los servicios públicos, fortalecer la infraestructura de movilidad, garantizar el abasto de medicamentos, ampliar las oportunidades educativas y generar espacios públicos seguros.

Como parte de su nueva responsabilidad partidista, Bonilla trabaja además en el fortalecimiento de la estructura del PAN en los 67 municipios de Chihuahua, así como en la construcción de alianzas ciudadanas y político-electorales de cara al proceso electoral de 2027.