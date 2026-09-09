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Miércoles 9 de septiembre de 2026

Reúne Chihuahua a especialistas en Ginecología durante Congreso Internacional

A partir de este día, especialistas en Ginecología se reúnen en Chihuahua capital para participar en el XXVII Congreso Internacional de la Federación Mexicana de Asociaciones y Colegios de Endoscopia Ginecológica, que durante cuatro días contará con diversas actividades académicas y médicas.

El encuentro tiene como sede distintos salones del Hotel Sheraton Soberano, donde profesionales de la especialidad participarán en conferencias y actividades relacionadas con los avances y técnicas aplicadas en la atención ginecológica.

De acuerdo con el programa, las actividades de este día comenzaron a las 8:00 horas con la atención gratuita a pacientes por parte de médicos especialistas, jornada que se extenderá hasta las 11:00 horas.

Posteriormente continuará el programa del Congreso y las actividades de este miércoles concluirán a las 19:30 horas con la inauguración del área comercial.

Para este jueves, la agenda está programada para iniciar a partir de las 7:30 horas.

Entre los temas que serán abordados durante el Congreso destacan cirugía robótica, dolor pélvico, endometriosis y cirugías de alta complejidad, además de otros contenidos especializados en materia de endoscopia ginecológica.

El encuentro permitirá reunir durante cuatro días en Chihuahua capital a profesionales de la Ginecología para el intercambio de conocimientos, experiencias y actualización en procedimientos y tecnologías aplicadas a esta especialidad médica.

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