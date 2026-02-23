Reúne Cocentro 2026 a 350 corredores en el Centro Histórico de Chihuahua

Lunes 23 de febrero de 2026

Personas de todas las edades participaron este domingo en la octava edición de la carrera Cocentro 2026, que tuvo como punto de salida y meta la Plaza de Armas.

La competencia arrancó a las 8:00 de la mañana y reunió a alrededor de 350 corredores, quienes recorrieron un circuito de cinco kilómetros por calles emblemáticas del Centro Histórico, entre ellas Victoria, Libertad e Independencia.

Integrantes del comité organizador y autoridades municipales señalaron que el objetivo del evento es fomentar la activación física, fortalecer la convivencia familiar y contribuir a la reactivación económica del primer cuadro de la ciudad a través del deporte.

Claudia Portillo, directora de la Asociación de Comerciantes del Centro de la Ciudad de Chihuahua A.C., destacó que la carrera se ha consolidado como una tradición local que año con año convoca a corredores recreativos y familias.

Una historia de resiliencia

Entre los asistentes destacó la participación de Cristina Ibarra, quien acudió acompañada de “Violeta”, una perrita que sobrevivió a uno de los casos de maltrato animal más impactantes registrados en la ciudad.

Cuando tenía cinco meses de edad, “Violeta” fue localizada con vida dentro de un tambo con chapopote. Cristina colaboró en su rescate y posteriormente la adoptó, acompañándola durante su proceso de rehabilitación.

Actualmente, la perrita forma parte de un programa de terapia asistida con animales en el hospital Christus Muguerza, donde visita a pacientes para ayudar a disminuir el estrés y la ansiedad, además de generar entornos más cálidos para familiares y personal médico.

Los hechos ocurrieron el 8 de marzo del año pasado, cuando a través de redes sociales se solicitó apoyo para rescatar a un cachorro que había sido arrojado a un tambo con chapopote. Cristina relató que, tras ver la publicación, contactó a rescatistas y acudieron al lugar para auxiliarla.

La perrita presentaba quemaduras, anemia y estaba parcialmente adherida al recipiente. Tras varias horas de atención veterinaria lograron estabilizarla. Pese a la gravedad del caso, el resultado final informado por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE) fue que el animal habría ingresado solo al tambo.

Hoy, “Violeta” es símbolo de resiliencia y superación, y su presencia en la carrera Cocentro 2026 fue celebrada por los asistentes como un recordatorio del impacto de la solidaridad ciudadana.