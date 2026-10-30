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Viernes 30 de octubre de 2026

Reúne Marco Bonilla a más de 500 ciudadanos en foro del PAN en Delicias

Delicias, Chih.- Más de 500 ciudadanos provenientes de 13 municipios participaron en el foro “Ideas en Acción”, organizado por el Partido Acción Nacional (PAN) en Delicias, como parte de los encuentros para integrar la Plataforma Política que impulsa Marco Bonilla.

Durante el evento, Bonilla señaló que el objetivo es escuchar directamente las necesidades de cada región y construir propuestas de acuerdo con las características económicas y sociales de los municipios.

Explicó que las prioridades son distintas en cada zona del estado. Mientras en Ciudad Juárez predominan planteamientos relacionados con la industria y la tecnología, en Delicias y la región centro-sur destacaron temas como el agua, la agroindustria y la tecnificación del campo.

Al encuentro acudieron habitantes de municipios como Delicias, Rosales, Camargo, Julimes, Saucillo, Ojinaga y Meoqui, quienes expusieron problemáticas y plantearon posibles soluciones para sus comunidades.

Bonilla aseguró que las propuestas recabadas durante estos ejercicios serán incorporadas al proceso de elaboración de la Plataforma Política, con la intención de integrar las distintas necesidades regionales y establecer acciones para el desarrollo de los municipios de Chihuahua.

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