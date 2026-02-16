Reúne Municipio de Chihuahua 500 despensas en evento “Lucha Libre CUU” a beneficio de niños con cáncer

Lunes 16 de febrero de 2026

El Gobierno Municipal de Chihuahua reunió 500 despensas durante el evento con causa “Lucha Libre CUU”, las cuales serán destinadas a niñas y niños con cáncer a través de asociaciones civiles que brindan acompañamiento y apoyo a sus familias.

La jornada, que combinó deporte, convivencia familiar y solidaridad social, fue organizada por el Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud y el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, y tuvo como sede el Gimnasio del Deporte Adaptado. Cerca de 500 personas asistieron al evento, ya que el acceso consistió en la donación de una despensa.

Los apoyos recabados serán canalizados mediante organizaciones como Vive Sin Cáncer, Conquistando Sonrisas, Fundación Leonardo, Narices Rojas, Darenka y AMANC, con el objetivo de respaldar a familias que enfrentan el cáncer infantil.

Durante la función se presentaron exhibiciones y combates de lucha libre en un ambiente familiar, destacando la participación ciudadana y el uso del deporte como herramienta para fortalecer la unión comunitaria y promover el apoyo a causas sociales en el municipio.