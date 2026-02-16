Chihuahua

3.46°C

Algo De Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Lunes 16 de febrero de 2026

Reúne Municipio de Chihuahua 500 despensas en evento “Lucha Libre CUU” a beneficio de niños con cáncer

El Gobierno Municipal de Chihuahua reunió 500 despensas durante el evento con causa “Lucha Libre CUU”, las cuales serán destinadas a niñas y niños con cáncer a través de asociaciones civiles que brindan acompañamiento y apoyo a sus familias.

La jornada, que combinó deporte, convivencia familiar y solidaridad social, fue organizada por el Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud y el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, y tuvo como sede el Gimnasio del Deporte Adaptado. Cerca de 500 personas asistieron al evento, ya que el acceso consistió en la donación de una despensa.

Los apoyos recabados serán canalizados mediante organizaciones como Vive Sin Cáncer, Conquistando Sonrisas, Fundación Leonardo, Narices Rojas, Darenka y AMANC, con el objetivo de respaldar a familias que enfrentan el cáncer infantil.

Durante la función se presentaron exhibiciones y combates de lucha libre en un ambiente familiar, destacando la participación ciudadana y el uso del deporte como herramienta para fortalecer la unión comunitaria y promover el apoyo a causas sociales en el municipio.

Incluyen gasolinera de Nuevo Casas Grandes entre las más caras del país, según Profeco

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Estados Unidos enfrenta posible cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional por desacuerdos legislativos

Retraso en el pago de la primera quincena afecta a miles de trabajadores de la UACh

Invita Síndica a utilizar la app “Marca el Cambio” para reportar fallas en servicios públicos

Marx Arriaga cumple casi 60 horas atrincherado en la SEP; defiende contenidos de la Nueva Escuela Mexicana
EE. UU. habría utilizado IA “Claude” en operativo contra Nicolás Maduro, según The Wall Street Journal
Invita Síndica a utilizar la app “Marca el Cambio” para reportar fallas en servicios públicos
Retraso en el pago de la primera quincena afecta a miles de trabajadores de la UACh
Profepa asegura maquinaria por extracción ilegal de materiales en el río Santa Isabel, Chihuahua
Sheinbaum respalda encuestas como método para elegir candidatos de Morena en Chihuahua
Condenan a 16 años de prisión a hombre por homicidio y lesiones en Parral
NASA envía a cuatro astronautas a la Estación Espacial Internacional para misión de investigación

Municipios

Más Noticias

Detienen en Ojinaga a hombre armado con drogas y equipo táctico
Denuncian recolección ilegal de datos biométricos por parte del Infonavit
Estados Unidos enfrenta posible cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional por desacuerdos legislativos