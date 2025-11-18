Reúne UACH a estudiantes de 11 municipios en la III Olimpiada Estatal de Filosofía

Martes 18 de noviembre de 2025

La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) reunió a estudiantes de nivel medio superior provenientes de 11 municipios del estado para participar en la III Olimpiada Estatal de Filosofía, certamen que busca impulsar el pensamiento crítico y las habilidades argumentativas entre la juventud chihuahuense.

Durante la competencia, las y los participantes elaboraron ensayos en tiempo real, tanto en lengua materna como en lengua extranjera, con el objetivo de evaluar su capacidad de análisis, reflexión y construcción de argumentos sobre temas contemporáneos.

El director de la Facultad, Javier Horacio Contreras Orozco, inauguró oficialmente las actividades y dio la bienvenida a las delegaciones de Camargo, Meoqui, Juárez, Anáhuac, Casas Grandes, Jiménez, Nuevo Casas Grandes, Lázaro Cárdenas, Balleza, Madera y Saucillo. Para este viernes se tiene programada la participación de instituciones educativas de la capital, mientras que la premiación se llevará a cabo el 24 de noviembre.

La coordinación estatal del evento está a cargo de la Dra. Analy Chavarría Trillo y el Dr. Gustavo Adolfo Maldonado Martínez, ambos egresados de la Facultad, quienes destacaron el creciente interés de las y los jóvenes por la filosofía como herramienta fundamental para comprender su entorno y reflexionar sobre los desafíos actuales.

De acuerdo con la organización, el incremento en la participación refleja una comunidad estudiantil cada vez más comprometida con el ejercicio del pensamiento crítico y con el análisis de los problemas que enfrenta la sociedad.