El Estado

15.69°C

Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Martes 18 de noviembre de 2025

Reúne UACH a estudiantes de 11 municipios en la III Olimpiada Estatal de Filosofía

La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) reunió a estudiantes de nivel medio superior provenientes de 11 municipios del estado para participar en la III Olimpiada Estatal de Filosofía, certamen que busca impulsar el pensamiento crítico y las habilidades argumentativas entre la juventud chihuahuense.

Durante la competencia, las y los participantes elaboraron ensayos en tiempo real, tanto en lengua materna como en lengua extranjera, con el objetivo de evaluar su capacidad de análisis, reflexión y construcción de argumentos sobre temas contemporáneos.

El director de la Facultad, Javier Horacio Contreras Orozco, inauguró oficialmente las actividades y dio la bienvenida a las delegaciones de Camargo, Meoqui, Juárez, Anáhuac, Casas Grandes, Jiménez, Nuevo Casas Grandes, Lázaro Cárdenas, Balleza, Madera y Saucillo. Para este viernes se tiene programada la participación de instituciones educativas de la capital, mientras que la premiación se llevará a cabo el 24 de noviembre.

La coordinación estatal del evento está a cargo de la Dra. Analy Chavarría Trillo y el Dr. Gustavo Adolfo Maldonado Martínez, ambos egresados de la Facultad, quienes destacaron el creciente interés de las y los jóvenes por la filosofía como herramienta fundamental para comprender su entorno y reflexionar sobre los desafíos actuales.

De acuerdo con la organización, el incremento en la participación refleja una comunidad estudiantil cada vez más comprometida con el ejercicio del pensamiento crítico y con el análisis de los problemas que enfrenta la sociedad.

Chihuahua se prepara para el desfile por el aniversario de la Revolución Mexicana

Inicia construcción de dren pluvial en Barrio El Bajo tras ganar Presupuesto Participativo 2025

