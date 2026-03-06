México

19.46°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Viernes 6 de marzo de 2026

Revela Guardia Nacional armamento asegurado a escoltas de “El Mencho”

Un reporte de la Guardia Nacional reveló el armamento que portaban los dos escoltas detenidos de Nemesio "El Mencho" Oseguera Cervantes, entre el que destacan fusiles Barrett, SCAR y un lanzagranadas.

Los detenidos, Andrés Pelayo Mancilla y Genaro Barajas Valencia, fueron arrestados durante el operativo en el que abatieron a Oseguera Cervantes y a otros siete sujetos armados.

De acuerdo con el informe, ambos sobrevivientes ya fueron vinculados a proceso por delitos relacionados con la portación de armas de uso exclusivo del Ejército, así como por la posesión de aditamentos y cargadores también reservados para las Fuerzas Armadas. Una jueza otorgó un plazo de dos meses para la investigación complementaria contra los imputados.

Durante la detención, autoridades aseguraron cuatro armas de fuego principales que presentaban indicios de haber sido detonadas.

Según el reporte, Andrés Pelayo Mancilla portaba:

Pistola Colt modelo Government, calibre .38 Súper Auto, color plata, cachas negro y azul, matrícula 70S14362.

Fusil FN Herstal SCAR 17, calibre 7.62 x 51 mm, color negro, matrícula HC30495.

Lanzagranadas LMT M203, calibre 40 mm, acoplado al fusil SCAR, sin matrícula.

Por su parte, Genaro Barajas Valencia tenía en su poder:

Pistola Colt modelo Government, calibre .38 Súper Auto, matrícula GV007337.

Fusil Barrett M107A1, calibre .50 BMG, color beige, con cargador abastecido y sin matrícula visible.

Entre el arsenal decomisado destaca el fusil SCAR 17, un tipo de armamento que las Fuerzas Armadas mexicanas comenzaron a adquirir a partir de 2019, así como el fusil Barrett, considerado un arma de alto poder debido a su capacidad y alcance.

Desarticulan célula criminal de Chihuahua dedicada a extorsión en Jalisco

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Construyen ocho canchas de futbol en Chihuahua rumbo al Mundial 2026

Walmart Delicias reabre sus puertas con inversión en infraestructura y servicios

EE.UU. advierte que puede enfrentar a cárteles sin apoyo de gobiernos latinoamericanos

Avanza Iniciativa para empoderar a niñas y adolescentes en Chihuahua
Trump afirma que el Gobierno cubano “caerá” ante presión de su administración
Ingeniero chihuahuense varado en Emiratos Árabes Unidos por escalada de ataques en el Golfo
Suspenden al juez que reclasificó el caso de la maestra Edna Marilin en Parral
8M: Coparmex Chihuahua reafirma su compromiso con la igualdad, la justicia y el desarrollo de las mujeres
Buscan a joven desaparecida en la colonia Las Torres, Chihuahua
Fuerzas Armadas capacitan a 8 mil elementos para operativos de la Copa Mundial 2026
EE. UU. asegura haber derribado 30 buques iraníes y reporta caída en ataques con drones

Municipios

Más Noticias

Israel lanza nueva ola de ataques aéreos contra objetivos del gobierno iraní en Teherán
FGR reporta avances en investigación del Rancho Izaguirre; colectivo cuestiona versión oficial
Nancy “La China” Frías gestiona arranque de obra de alcantarillado en la colonia Deportistas