Revela Guardia Nacional armamento asegurado a escoltas de “El Mencho”

Viernes 6 de marzo de 2026

Un reporte de la Guardia Nacional reveló el armamento que portaban los dos escoltas detenidos de Nemesio "El Mencho" Oseguera Cervantes, entre el que destacan fusiles Barrett, SCAR y un lanzagranadas.

Los detenidos, Andrés Pelayo Mancilla y Genaro Barajas Valencia, fueron arrestados durante el operativo en el que abatieron a Oseguera Cervantes y a otros siete sujetos armados.

De acuerdo con el informe, ambos sobrevivientes ya fueron vinculados a proceso por delitos relacionados con la portación de armas de uso exclusivo del Ejército, así como por la posesión de aditamentos y cargadores también reservados para las Fuerzas Armadas. Una jueza otorgó un plazo de dos meses para la investigación complementaria contra los imputados.

Durante la detención, autoridades aseguraron cuatro armas de fuego principales que presentaban indicios de haber sido detonadas.

Según el reporte, Andrés Pelayo Mancilla portaba:

Pistola Colt modelo Government, calibre .38 Súper Auto, color plata, cachas negro y azul, matrícula 70S14362.

Fusil FN Herstal SCAR 17, calibre 7.62 x 51 mm, color negro, matrícula HC30495.

Lanzagranadas LMT M203, calibre 40 mm, acoplado al fusil SCAR, sin matrícula.

Por su parte, Genaro Barajas Valencia tenía en su poder:

Pistola Colt modelo Government, calibre .38 Súper Auto, matrícula GV007337.

Fusil Barrett M107A1, calibre .50 BMG, color beige, con cargador abastecido y sin matrícula visible.

Entre el arsenal decomisado destaca el fusil SCAR 17, un tipo de armamento que las Fuerzas Armadas mexicanas comenzaron a adquirir a partir de 2019, así como el fusil Barrett, considerado un arma de alto poder debido a su capacidad y alcance.