Revela Profeco cuáles son los mejores impermeabilizantes de cinco años

Lunes 9 de noviembre de 2026

México.- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer los resultados de un estudio de calidad aplicado a 12 impermeabilizantes elastoméricos blancos de categoría 5A, con el objetivo de orientar a las familias mexicanas sobre cuáles ofrecen mejor desempeño y resistencia ante las condiciones climáticas.

Durante la evaluación se realizaron 860 pruebas técnicas para analizar características como rendimiento, viscosidad, adherencia en condiciones de humedad, resistencia a la tensión y comportamiento frente a temperaturas extremas.

De acuerdo con los resultados difundidos, ocho productos alcanzaron la calificación de Excelente, al demostrar un comportamiento favorable frente al desgaste y conservar sus propiedades físicas durante las pruebas.

Los ocho impermeabilizantes mejor evaluados

Los productos que obtuvieron la máxima calificación fueron:

Acuario: Acriterm Blanco 770 IM 77040.

Fester: A.

Optimus: Imperop Blanco 5 años.

Plastimex: Impervin Blanco 5 años.

Woller: ImperVoll 5 años blanco.

Promex: Imperptron Blanco 5 años 8001.

Spectrum: Spectrum 5 años blanco.

Volton: Impervol serie 4300 tipo 5A.

Estos productos destacaron por su resistencia a la deformación, tensión y ruptura, características importantes para proteger techos y superficies expuestas a la lluvia, el calor y los cambios de temperatura.

Detectan deficiencias en tres productos

El análisis también identificó problemas de calidad o incumplimientos en información comercial de tres impermeabilizantes.

En el caso de Elaston 6 blanco, la Profeco detectó que el producto no especificaba en su etiqueta la duración de la garantía, lo que representa un incumplimiento de los requisitos de información al consumidor.

Por su parte, Osel Impermeabilizante HV 5 años blanco presentó formación de grumos durante su almacenamiento, además de ampollamiento, reblandecimiento y fracturas en las pruebas de envejecimiento climático acelerado.

El producto Techolastic 5 años blanco registró diversas deficiencias, entre ellas ausencia de garantía, presencia de grumos, olor desagradable, absorción de agua superior al límite permitido y fracturas ante bajas temperaturas.

Recomendaciones para proteger las viviendas

La Profeco recomendó a los consumidores adquirir impermeabilizantes en establecimientos especializados y revisar cuidadosamente las características del producto antes de realizar la compra.

Entre las principales recomendaciones se encuentran verificar que los envases estén completamente cerrados, comprobar la fecha de fabricación, revisar la garantía y seguir las instrucciones del fabricante.

También destacó la importancia de preparar adecuadamente la superficie, retirar el material deteriorado y evitar aplicar impermeabilizante sobre áreas húmedas o sucias.

Finalmente, la dependencia recordó que elegir un producto de buena calidad y aplicarlo correctamente puede contribuir a prevenir filtraciones, humedad y daños estructurales en las viviendas, especialmente durante la temporada de lluvias.