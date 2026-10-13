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Martes 13 de octubre de 2026

Revelan autorización de apuestas en línea a empresa vinculada con familia de Amílcar Olán

Un día antes de dejar su cargo como director de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación, Manuel Marcué Díaz autorizó a empresas vinculadas con familiares y colaboradores de Amílcar Olán Aparicio, empresario cercano a los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, para operar apuestas por internet.

De acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el 28 de junio de 2023 Marcué autorizó a Superjuegos Robin y Luxury de México captar apuestas a través de los sitios betwarrior.mx y betwarrior.com.mx. Un día después dejó el cargo.

Marcué había llegado a la Dirección de Juegos y Sorteos en enero de 2022, durante la gestión de Adán Augusto López en la Secretaría de Gobernación. Previamente también había trabajado en el Gobierno de Tabasco.

La investigación señala que, cuando se desempeñó como administrador de la Secretaría de Salud de Tabasco, Marcué otorgó contratos por más de 214 millones de pesos a Romedic, empresa vinculada con Amílcar Olán.

En documentos mercantiles aparecen además conexiones entre las compañías autorizadas y el entorno del empresario. Jesús Medina Córdova, contador de Olán, figura como comisario de Luxury de México y Superjuegos Robin, mientras que Amílcar Aparicio Sánchez, abuelo materno de Olán, formó parte del consejo de administración de Luxury de México hasta 2024.

La investigación también refiere que en marzo de 2023 Marcué amplió hasta 2039 el permiso de Superjuegos Robin para operar un casino en Chihuahua.

Otro de los nombres señalados es Víctor Hugo Rosales Angulo, integrante del consejo de Luxury de México y socio de Amílcar Olán en un desarrollo inmobiliario de lujo en Polanco.

El caso vuelve a colocar bajo escrutinio las autorizaciones otorgadas durante el sexenio anterior y las relaciones empresariales de personas cercanas al círculo de los hijos del expresidente.

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