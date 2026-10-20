Revelan identidad de agentes de la CIA muertos tras operativo de El Pinal

Martes 20 de octubre de 2026

Los estadounidenses Richard Leiter Johnston III y John D. Black fueron identificados como los dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) que murieron el pasado 19 de abril en un accidente ocurrido en la Sierra Tarahumara, tras participar en el despliegue relacionado con el caso El Pinal.

De acuerdo con información publicada por Agencia Reforma, Leiter, de 36 años, y Black, de 44, viajaban junto con el entonces director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Pedro Román Oseguera Cervantes, y su escolta, Manuel Genaro Méndez Montes, cuando la camioneta en la que se trasladaban cayó a un barranco de aproximadamente 200 metros y posteriormente se incendió.

El accidente ocurrió después de un operativo desarrollado entre el 17 y el 19 de abril en las inmediaciones de El Pinal, municipio de Morelos, donde agentes estatales y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional desmantelaron seis instalaciones clandestinas presuntamente utilizadas para la producción de drogas sintéticas.

Tenían experiencia militar

Antes de incorporarse a la CIA, ambos estadounidenses contaban con experiencia dentro de las Fuerzas Armadas de su país.

John D. Black, nacido en San Francisco en 1982, estudió en la Universidad Gonzaga y posteriormente ingresó al Cuerpo de Marines de Estados Unidos. Durante su carrera militar sirvió en Afganistán.

Richard Leiter Johnston III se graduó de la Universidad de Virginia en 2013 y posteriormente ingresó al Ejército estadounidense. También estuvo desplegado en Afganistán y formó parte de las Fuerzas Especiales, conocidas como Boinas Verdes, además de participar en operaciones en Filipinas antes de incorporarse a la CIA.

Según la información publicada, la agencia estadounidense no ha dado a conocer públicamente detalles completos sobre las funciones que ambos realizaban en México.

Primero fueron presentados como instructores

La identidad y función de los estadounidenses se convirtió en uno de los puntos centrales de la controversia después del accidente.

Inicialmente, autoridades estatales señalaron que se trataba de instructores vinculados con la Embajada de Estados Unidos, quienes realizaban actividades de capacitación, particularmente relacionadas con el manejo de drones.

Posteriormente, medios estadounidenses reportaron que ambos pertenecían a la CIA, lo que abrió una investigación para determinar qué actividades realizaban en Chihuahua, quién conocía su presencia y bajo qué autorización participaron en el despliegue de seguridad.

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo posteriormente que el Gobierno federal no había sido informado de su participación y recordó que las actividades de agentes extranjeros en territorio nacional deben sujetarse a las leyes mexicanas.

Caso alcanza a César Jáuregui

El episodio volvió al centro de la discusión nacional en octubre con la detención del exfiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, quien enfrenta una investigación federal relacionada con la presunta participación irregular de los estadounidenses en El Pinal.

El caso también alcanzó a Guillermo Arturo Zuany Portillo, exfiscal especializado en Operaciones Estratégicas, contra quien se ha reportado una orden de aprehensión.

La identidad y antecedentes de Leiter y Black agregan ahora un elemento relevante al expediente: no se trataba únicamente de personal estadounidense dedicado a tareas ordinarias de capacitación, sino de dos agentes de inteligencia con experiencia previa en operaciones militares internacionales, de acuerdo con la información publicada.

Precisamente determinar qué hacían en El Pinal, quién autorizó o conoció su participación y cuál fue su papel durante el operativo constituye uno de los puntos centrales de las investigaciones que mantienen abiertas las autoridades mexicanas.