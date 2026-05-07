Revelan nueva carta de “El Chapo”; niega crímenes violentos y acusa al gobierno mexicano

Jueves 7 de mayo de 2026

Fue dada a conocer una nueva carta atribuida a Joaquín Guzmán Loera, en la que el exlíder del Cártel de Sinaloa asegura que fue acusado injustamente de crímenes violentos y responsabiliza al gobierno mexicano de esos hechos.

El documento fue enviado al Distrito Este de Nueva York, donde Guzmán Loera cumple una condena de cadena perpetua tras ser sentenciado en 2019 por delitos relacionados con narcotráfico.

En la carta, “El Chapo” afirma que las acusaciones en su contra carecen de sustento y cuestiona la actuación de autoridades estadounidenses durante su proceso judicial.

“El Gobierno mexicano fue responsable de todos los crímenes violentos. Yo no le hice daño a nadie”, señala en el escrito.

También menciona a Ray Donovan y Richard Donoghue, a quienes acusa de responsabilizarlo por hechos con los que asegura no tener relación.

Además, sostiene que su condena estuvo basada en el testimonio de una sola persona y asegura que existió falta de evidencia en su contra.

En el documento, Guzmán Loera solicita a la Corte una apelación, la realización de un nuevo juicio y su traslado de regreso a México, al argumentar presuntas violaciones a sus derechos durante su proceso en Estados Unidos.

La carta incluye una firma con su nombre y sellos del sistema judicial de Brooklyn con fechas del 5 y 6 de mayo de 2026.