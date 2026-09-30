Revelan propiedad de Juan Carlos Loera en Texas en vísperas de su regreso a la política juarense

Miércoles 30 de septiembre de 2026

Ciudad Juárez.- El senador con licencia Juan Carlos Loera de la Rosa aparece en registros inmobiliarios de El Paso, Texas, como propietario de un inmueble ubicado en 12337 Argentite St., una propiedad que de acuerdo con información pública del condado tiene un valor cercano a los 315 mil dólares.

La base del Distrito Central de Avalúos de El Paso identifica el domicilio y atribuye la propiedad a “Juan C. Loera”; un registro inmobiliario complementario reporta que el predio cuenta con una superficie cercana a un acre y una construcción de más de seis mil pies cuadrados.

La información surge en momentos en que Loera de la Rosa dejó temporalmente el Senado. El pleno aprobó su licencia por tiempo indefinido con efectos a partir del 29 de septiembre de 2026, por lo que su suplente, Luis Mario Baeza Cano, asumió las funciones legislativas.

La separación del cargo abre una nueva etapa en la trayectoria política del morenista, en medio de versiones sobre su eventual participación en el proceso electoral de Ciudad Juárez rumbo a 2027.

El valor del inmueble ha generado cuestionamientos políticos debido al discurso de austeridad que Morena ha sostenido como uno de sus principios. Sin embargo, la existencia y valor de una propiedad, por sí mismos, no acreditan irregularidad alguna, y hasta el momento no existe información pública que demuestre que el inmueble haya sido adquirido mediante recursos de procedencia ilícita o que exista una investigación oficial por su posesión.

De acuerdo con la información proporcionada sobre el registro fiscal, el valor total de la propiedad ascendería a 315 mil dólares, integrado por el valor del terreno y las construcciones realizadas en el predio. El Distrito Central de Avalúos de El Paso advierte que los valores del ejercicio 2027 aún se encuentran en proceso, mientras que los datos de años anteriores tienen carácter informativo.

A los señalamientos sobre la vivienda en Texas se suman versiones respecto de una residencia de Loera en el fraccionamiento Campos Elíseos de Ciudad Juárez. Sobre este segundo inmueble, no encontré en la revisión realizada un registro público suficiente para confirmar propiedad, valor o características, por lo que debe manejarse únicamente como un señalamiento pendiente de corroborar.

Loera de la Rosa ha ocupado diversos cargos públicos, entre ellos la representación del Gobierno Federal en Chihuahua y posteriormente un escaño en el Senado de la República. En 2021 contendió por la gubernatura de Chihuahua y perdió la elección frente a Maru Campos.

Su licencia ocurre cuando comienzan a perfilarse las definiciones políticas rumbo a las elecciones de 2027, particularmente en Ciudad Juárez, donde distintos actores de Morena han iniciado movimientos internos de cara a la próxima contienda.