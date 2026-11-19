Jueves 19 de noviembre de 2026

Un nuevo estudio científico reveló que los niños sacrificados durante ceremonias religiosas del Imperio inca consumían sustancias como cocaína, alcohol y compuestos asociados con la ayahuasca antes de ser llevados a los santuarios ubicados en las montañas de los Andes.

La investigación, publicada en la revista científica Antiquity, analizó muestras de cabello y uñas de ocho cuerpos momificados de niños y niñas de entre 6 y 14 años, encontrados en montañas de los actuales territorios de Perú, Argentina y Chile.

Los sacrificios formaban parte de un ritual conocido como capacocha, una ceremonia religiosa practicada durante los siglos XV y XVI, mediante la cual los incas buscaban obtener el favor de sus dioses ante desastres naturales, enfermedades o acontecimientos importantes.

Antes de ser sacrificados, los menores eran vestidos con prendas ceremoniales, participaban en banquetes junto a sacerdotes y autoridades locales y emprendían viajes hacia santuarios situados a gran altitud.

Detectan cocaína, alcohol y un compuesto de la ayahuasca

Los investigadores encontraron evidencia de consumo de cocaína en los ocho cuerpos analizados, en algunos casos con indicios de exposición repetida durante las semanas anteriores al sacrificio.

Además, identificaron que dos menores habían consumido alcohol y cocaína simultáneamente, mientras que en otro detectaron harmina, un compuesto presente en preparaciones como la ayahuasca. Este último hallazgo no permite establecer por sí solo que el menor haya ingerido específicamente esa bebida.

La arqueóloga Dagmara Socha, de la Universidad de Varsovia y responsable de la investigación, explicó que estos resultados son especialmente relevantes porque los relatos históricos sobre las ceremonias incas fueron elaborados por cronistas españoles que no presenciaron directamente los sacrificios.

La conservación natural de los cuerpos, favorecida por las bajas temperaturas y la escasa humedad de las montañas, permitió recuperar muestras biológicas capaces de revelar las sustancias ingeridas siglos atrás.

¿Por qué les administraban estas sustancias?

Los especialistas plantean que las drogas pudieron utilizarse para tranquilizar a los menores, reducir las molestias provocadas por la altitud o prepararlos espiritualmente para las ceremonias.

Sin embargo, estas posibles finalidades continúan siendo hipótesis y no conclusiones definitivas del estudio.

Los investigadores también destacaron que la presencia de sustancias procedentes de distintas regiones refleja el conocimiento que los incas tenían sobre plantas y preparados disponibles en su territorio.

El equipo científico pretende analizar nuevas momias para determinar si el consumo de estas sustancias era una práctica generalizada o si existían diferencias entre regiones y ceremonias.

El descubrimiento aporta nuevas evidencias sobre la preparación de los sacrificios infantiles en el Imperio inca y abre interrogantes sobre el papel que desempeñaban los menores durante estos rituales religiosos.