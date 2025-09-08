Revelan red de sobornos por huachicol fiscal en aduanas; involucran a vicealmirante y funcionarios navales

Lunes 8 de septiembre de 2025

Una red de corrupción al interior del sistema aduanal mexicano, encabezada presuntamente por el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano, el contralmirante Fernando Farías, pagaba hasta un millón 750 mil pesos por cada buque cargado con huachicol fiscal que se le permitiera descargar en recintos fiscales del país, de acuerdo con una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) consultada por Reforma.

Entre los principales beneficiarios de estos sobornos se encuentra el capitán Alejandro Torres Joaquín, ex director de la Aduana de Tampico, quien admitió haber recibido más de 24 millones de pesos en pagos ilegales por permitir el ingreso de 14 buques con combustible ilegal entre abril de 2024 y enero de 2025.

Torres Joaquín se convirtió en testigo protegido de la FGR y reveló que los pagos se realizaban mediante intermediarios, días después de que los buques zarparan. Declaró que de cada monto recibido, él mismo se quedaba con la mayor parte del dinero, y que sólo repartía entre seis de los once funcionarios con los que debía dividir los sobornos.

“De cada entrega de un millón 750 mil pesos, sólo entregaba 330 mil a mis subordinados y me quedaba con un millón 420 mil”, declaró ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada el pasado 13 de mayo.

En total, el exfuncionario afirmó haber recibido 24.5 millones de pesos en sobornos, de los cuales únicamente distribuyó 4.7 millones entre sus colaboradores más cercanos, quedándose con cerca de 19.8 millones de pesos.

Como parte de su testimonio, Torres identificó al Capitán de Corbeta retirado Miguel Ángel Solano Ruiz como uno de los intermediarios clave de los hermanos Farías. Aseguró que nunca lo conoció en persona, pero que mantenían comunicación constante a través de la aplicación Threema, donde Solano se identificaba con el alias “NK”.

Solano Ruiz, quien ya cuenta con una orden de aprehensión, permanece prófugo de la justicia.

Torres señaló que Solano no sólo entregaba los sobornos, sino que también lo apoyó en su llegada a la Aduana de Tampico, enviándole a dos subdirectores como respaldo operativo.

“El dinero lo guardaba en mi alojamiento en el búnker, para cualquier eventualidad”, relató el testigo protegido.

Funcionarios implicados

Entre los funcionarios que supuestamente recibieron sobornos se encuentran:

Cap. Carlos Estudillo Villalobos, subdirector de Operaciones

Cap. Sergio Varela, subdirector de Vigilancia y Control

Endira Xóchitl Palomo Chávez, ex jefa de Departamento de Recintos Fiscales

Perla Elizabeth Castro Sánchez, jefa de Departamento y Operaciones

Anatalia Jocelyn Gutiérrez Gutiérrez y Ismael Ricaño Matías, verificadores de mercancías

Todos ellos fueron detenidos la semana pasada y actualmente se encuentran en prisión preventiva, mientras avanzan las investigaciones.

Contexto político

El vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, detenido el pasado 2 de septiembre, es sobrino político del ex secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, quien fue titular de la dependencia durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Cabe recordar que el propio Ojeda Durán habría solicitado en su momento a la FGR investigar a todo su personal sin distinciones, lo que permitió el inicio de esta indagatoria.